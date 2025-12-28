Επιστροφή εκδρομέων: Στείλε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr – Αποθήκευσε τον αριθμό 6944 05 05 05

Αυξημένη είναι η κίνηση στις εθνικές οδούς, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις, και οι εκδρομείς των Χριστουγέννων που επιστρέφουν, θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή.

Αν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα στο σημείο όπου βρίσκεσαι, στείλε φωτογραφία ή βίντεο στο enikos.gr.  Το enikos.gr από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, στηρίζεται στην διαδραστικότητα και την καθημερινή επικοινωνία με όλους τους αναγνώστες του.

Πώς να στείλεις βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr

Αν θέλεις λοιπόν κι εσύ να στείλεις φωτογραφίες και βίντεο για να δημοσιευθούν στο enikos.gr ή να καταγγείλεις κάτι στην περιοχή όπου βρίσκεσαι, αποθήκευσε στο κινητό σου τηλέφωνο τον αριθμό 6944 05 05 05 και στείλε τα δικά σου ντοκουμέντα μέσω Viber (χωρίς χρέωση) ή WhatsApp (χωρίς χρέωση).

Επίσης, μπορείς να στείλεις φωτογραφίες ή βίντεο μέσω Facebook στη σελίδα του enikos: https://www.facebook.com/enikosgr/ , μέσω Instagram https://www.instagram.com/enikosgr/ και με email: [email protected].

11:22 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

