Γκύζη: Κατάκοιτη και με σοβαρά προβλήματα υγείας η 66χρονη που την μαχαίρωσε ο σύζυγός της – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

  • Σοβαρά προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει η 67χρονη γυναίκα, την οποία μαχαίρωσε ο 74χρονος σύζυγός της το μεσημέρι της Κυριακής στο υπόγειο διαμέρισμά τους στο Γκύζη.
  • Η γυναίκα ήταν κατάκοιτη, ενώ ο δράστης άφησε ιδιόχειρο σημείωμα λέγοντας πως «δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που βίωνε».
  • Ο 74χρονος, αφού μαχαίρωσε τη σύζυγό του, πήδηξε στο κενό βάζοντας τέλος στη ζωή του, ενώ η 67χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Enikos Newsroom

κοινωνία

Γκύζη Κυψέλη

Σοβαρά προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, η 67χρονη γυναίκα, την οποία μαχαίρωσε ο 74χρονος σύζυγός της το μεσημέρι της Κυριακής (28/12), στο υπόγειο διαμέρισμά τους επί της οδού Λοκρίδος, στην περιοχή του Γκύζη, και έκτοτε νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Όπως λέει η θεία του 74χρονου στον ΑΝΤ1, η γυναίκα του ήταν κατάκοιτη. «Ήταν κουραστικό αυτό το πράγμα. Απελπίστηκαν μάλλον, ξέρω και εγώ τι να πω;».

Το ηλικιωμένο ζευγάρι ζούσε χρόνια στο συγκεκριμένο σπίτι επί της οδού Λοκρίδος. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο υπόγειο, όταν ο 74χρονος μαχαίρωσε την σύζυγό του, 67 ετών, στο λαιμό, ενώ στην συνέχεια ενώ στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, πέρασε στο διπλανό κτίριο και πήδηξε στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Μάλιστα, βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα του δράστη που απευθυνόταν προς οικείο του πρόσωπο, λέγοντας πως δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που βίωνε, ενώ το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε κοντά του.

Σημειώνεται πως η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο “Γεώργιος Γεννηματάς”, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

 

 

 

