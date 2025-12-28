Λευτέρης Πανταζής: Όταν ο άλλος πετάει λουλούδια, έχει πιει και λιγάκι – Ας το βλέπουμε με περισσότερη αγάπη

  • Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε για την πρόσφατη περιπέτεια υγείας του, δηλώνοντας: «Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Κουράστηκα πολύ, ήταν δεκαπέντε μέρες με πολύ λιγοστό ύπνο».
  • Σχολιάζοντας τα περιστατικά στα νυχτερινά κέντρα, ο Λευτέρης Πανταζής ανέφερε για τη ρίψη λουλουδιών: «Όταν ο άλλος πετάει λουλούδια, έχει πιει και λιγάκι. Να το βλέπουμε με περισσότερη αγάπη, αλλά και οι θαμώνες με περισσότερη προσοχή».
  • Ο τραγουδιστής αποκάλυψε τα νέα του επαγγελματικά σχέδια, ανακοινώνοντας: «Έρχονται καινούργια τραγούδια, μεγάλες εκπλήξεις, και ντουέτο με την Άντζελα Δημητρίου και με την Κόνι Μεταξά».
Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και στη Σοφία Μανουσακίδου. Ο λαϊκός τραγουδιστής, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρόσφατη περιπέτεια υγείας του, ενώ αποκάλυψε τα νέα του επαγγελματικά σχέδια.

«Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Κουράστηκα πολύ, ήταν δεκαπέντε μέρες με πολύ λιγοστό ύπνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά στα νυχτερινά κέντρα, ο τραγουδιστής σχολίασε τη ρίψη λουλουδιών, σημειώνοντας πως και ο ίδιος έχει βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις: «Μου έχουν πρηστεί τα μάγουλα, έχω φάει παγάκι στο μάτι. Όταν ο άλλος πετάει λουλούδια, έχει πιει και λιγάκι. Να το βλέπουμε με περισσότερη αγάπη, αλλά και οι θαμώνες με περισσότερη προσοχή».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμά του, αποκάλυψε ότι θα ξεκινά με το «Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου», ενώ προανήγγειλε νέες δουλειές: «Έρχονται καινούργια τραγούδια, μεγάλες εκπλήξεις, και ντουέτο με την Άντζελα Δημητρίου και με την Κόνι Μεταξά».

 

