Οργάνωση χώρου: Πώς εφαρμόζεται ο κανόνας «δεν ήξερα ότι το είχα» για ένα σπίτι χωρίς περιττά πράγματα

Σύνοψη από το

  • Μια νέα μέθοδος οργάνωσης χώρου, ο κανόνας «δεν ήξερα ότι το είχα», υπόσχεται ένα σπίτι χωρίς περιττά πράγματα, απελευθερώνοντας χώρο και ενέργεια.
  • Σύμφωνα με τους “The Minimalists”, αν δεν γνωρίζατε καν ότι κατέχετε κάτι, τότε αυτό το αντικείμενο δεν σας προσφέρει κανένα όφελος και είναι σαν να μην το είχατε ποτέ.
  • Όποτε βρίσκετε κάτι που δεν γνωρίζατε ότι έχετε, απλώς τοποθετήστε το σε ένα κουτί για δωρεές, μετατρέποντας το ξεκαθάρισμα σε μια συνεχή, αβίαστη διαδικασία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

timeout

Οργάνωση χώρου: Πώς εφαρμόζεται ο κανόνας «δεν ήξερα ότι το είχα» για ένα σπίτι χωρίς περιττά πράγματα
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Όταν προσπαθείτε να συμμαζέψετε το σπίτι σας ή να βάλετε μια τάξη στα πράγματά σας, υπάρχουν αμέτρητες στρατηγικές που υπόσχονται έναν οργανωμένο χώρο. Από τον μινιμαλιστικό κανόνα «90/90» για αντικείμενα που δεν χρησιμοποιείτε συχνά, μέχρι τη μέθοδο της Marie Kondo (Μαρί Κόντο) για πράγματα που σας προσφέρουν χαρά, οι επιλογές είναι πολλές. Ωστόσο, αν αυτά τα κόλπα δεν λειτουργούν ή αν ψάχνετε μια νέα προσέγγιση για να αποχωριστείτε όσα δεν χρειάζεστε, ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε τη μέθοδο «δεν ήξερα ότι το είχα».

Σπίτι: Το φυτό που καλλιεργείται εύκολα και χαρίζει άρωμα φρεσκάδας στους χώρους σας για ώρες

Τι είναι η μέθοδος «δεν ήξερα ότι το είχα»

Η λογική πίσω από αυτή την προσέγγιση είναι εξαιρετικά απλή: Αν ποτέ ψάχνοντας ένα συρτάρι ή μια ντουλάπα πέσετε πάνω σε ένα αντικείμενο που είχατε ξεχάσει ότι υπάρχει, τότε ήρθε η ώρα να το αποχωριστείτε.

Η μέθοδος αυτή, που επινοήθηκε από τους “The Minimalists”, βασίζεται στην εξής λογική: Αν δεν γνωρίζατε καν ότι κατέχετε κάτι, τότε αυτό το αντικείμενο δεν σας προσφέρει κανένα όφελος. Στην πραγματικότητα, είναι σαν να μην το είχατε ποτέ.

Καθαριότητα: Το απλό κόλπο των 10 λεπτών για ένα τακτοποιημένο σπίτι – Είναι ιδανική λύση για όσους έχουν φορτωμένο πρόγραμμα

Είτε πρόκειται για ένα εργαλείο κουζίνας, ένα παιδικό παιχνίδι, ένα παλιό ζευγάρι παπούτσια ή μια αχρησιμοποίητη τσάντα, κάποια πράγματα «πιάνουν χώρο» στο σπίτι σας χωρίς λόγο, κλέβοντας πολύτιμα τετραγωνικά. Συνειδητοποιώντας ότι δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να πείτε «αντίο» σε ξεχασμένα αντικείμενα χωρίς καμία ενοχή.

Μπορείτε να εφαρμόζετε τον συγκεκριμένο κανόνα κάθε φορά που κάνετε ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα, απελευθερώνοντας τον χώρο και την ενέργεια του σπιτιού σας.

Πώς να κάνετε ξεκαθάρισμα στο σπίτι χωρίς άγχος

Ο κανόνας του «δεν ήξερα ότι το είχα» μπορεί να επιταχύνει θεαματικά τη διαδικασία οργάνωσης του σπιτιού σας. Συχνά, η συνειδητοποίηση της ποσότητας των αντικειμένων που έχουμε στην κατοχή μας χωρίς να το γνωρίζουμε μπορεί να μας προκαλέσει σύγχυση. Πριν όμως χάσετε την ψυχραιμία σας, πάρτε μια βαθιά ανάσα. Δεν χρειάζεται να αδειάσετε κάθε συρτάρι ή ντουλάπα αμέσως.

Το μυστικό είναι να υιοθετήσετε αυτή τη νέα νοοτροπία κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς σας:

  • Στο γκαράζ ή την αποθήκη: Αν δείτε κάτι που δεν θυμάστε καν ότι σας ανήκει.
  • Στην ντουλάπα: Αν βρείτε ένα παλιό μπουφάν που είχατε ξεχάσει.
  • Στην κουζίνα: Αν πέσετε πάνω σε μια σπάτουλα ή έναν τρίφτη που δεν θυμάστε να αγοράσατε ποτέ.

Αυτή η χρήσιμη συμβουλή λειτουργεί εξαιρετικά και με τα αναλώσιμα είδη, όπως τρόφιμα στα ντουλάπια της κουζίνας ή προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Αν συνηθίζετε να αγοράζετε υλικά μαγειρικής σε προσφορές ή να δοκιμάζετε νέα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και μακιγιάζ, είναι πολύ πιθανό να έχετε έναν «κρυμμένο θησαυρό» στα ντουλάπια σας που ίσως δεν είναι πλέον κατάλληλος για χρήση.

Όποτε βρίσκετε κάτι που δεν γνωρίζατε ότι έχετε, απλώς τοποθετήστε το σε ένα κουτί για δωρεές. Με αυτόν τον τρόπο:

  • Απολαμβάνετε αμέσως την απελευθέρωση του χώρου από τη μείωση των περιττών αντικειμένων.
  • Έχοντας μόνιμα ένα κουτί δωρεών, το ξεκαθάρισμα γίνεται μια συνεχή, αβίαστη διαδικασία. Έτσι διατηρείτε πάντα τακτοποιημένο το σπίτι σας.
  • Όταν το κουτί για δωρεές γεμίσει, απλώς το πηγαίνετε σε μια φιλανθρωπική οργάνωση ή ένα κέντρο συλλογής ειδών.

Η οργάνωση του σπιτιού δεν χρειάζεται να είναι μια επίπονη εργασία του Σαββατοκύριακου. Μπορεί να γίνει ένας τρόπος ζωής που σας χαρίζει ηρεμία και έναν πιο λειτουργικό χώρο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ώρα αντέχουν οι άνδρες στο σεξ ανάλογα με την ηλικία – Ποιοι κατέχουν την πρωτιά;

Γκρίζα μαλλιά: Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν ενέσεις που επαναφέρουν το φυσικό χρώμα

Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2026

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Ποιοι μπορούν να μετακινούνται χωρίς εισιτήριο ή και ποιοι με μειωμένο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:00 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Γάμος: Αν αναγνωρίζετε αυτά τα 10 σημάδια, είστε απλοί συγκάτοικοι, όχι σύντροφοι

Αυτό το άρθρο είναι μια πρόσκληση να κάνετε μια παύση και να κοιτάξετε τον γάμο σας με καθαρή ...
17:05 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσ...
16:08 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που προσελκύουν αφθονία και τύχη τον Ιανουάριο του 2026 – «Το νέο έτος μπαίνει με το δεξί»

Πέντε ζώδια προσελκύουν σημαντική αφθονία και τύχη τον Ιανουάριο του 2026.  Το νέο έτος μπαίνε...
12:07 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Αν κάποιος συγγενής σας έχει αυτές τις 9 συμπεριφορές στις οικογενειακές συγκεντρώσεις, πιθανότατα είναι βαθιά δυστυχισμένος

Οι οικογενειακές συγκεντρώσεις θα έπρεπε να είναι ευχάριστες στιγμές, σωστά;  Το εορταστικό τρ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα