LIVE: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι – «Πιστεύω ότι έχουμε στα σκαριά μία συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα.

«Πιστεύω ότι έχουμε στα σκαριά μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ την ώρα που υποδεχόταν στα σκαλιά του Μαρ-α-Λάγκο τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως πιστεύει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «είναι σοβαρός όσον αφορά την ειρήνη». «Πιστεύω ότι και οι δύο πρόεδροι θέλουν να κάνουν συμφωνία», ανέφερε ο Τραμπ

«Πιστεύω ότι έχουμε τα εχέγγυα για μια συμφωνία που θα είναι καλή για την Ουκρανία, καλή για όλους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό», τόνισε. Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει μια «ισχυρή» συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και ότι «οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ ενεργά εμπλεκόμενες».

«Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν συμπεριφερθεί πραγματικά υπέροχα και είναι πολύ σύμφωνες με αυτή τη συνάντηση και με την επίτευξη μιας συμφωνίας. Είναι όλοι υπέροχοι άνθρωποι», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι θα έχουν μία πολύ καλή συνάντηση σήμερα. «Αυτός ο κύριος δούλεψε πολύ σκληρά και είναι πολύ γενναίος», ανέφερε.

Σε σχετική ερώτηση ο Τραμπ τόνισε πως πιστεύει ότι ένα «γρήγορο» τέλος στον πόλεμο είναι πιθανό. «Είτε θα τελειώσει είτε θα συνεχιστεί για πολύ καιρό και εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι θα πεθάνουν. Και κανείς δεν το θέλει αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα».

Δείτε ζωντανή σύνδεση με το Μαρ-α-Λάγκο:

20:34 Οι δύο πρόεδροι εισήλθαν στο Μαρ-α-Λάγκο προκειμένου να ξεκινήσει η συνάντηση. Ο Τραμπ είπε ότι θα καλέσουν τηλεφωνικά και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

20:27 O Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνουν δηλώσεις στον Τύπο στο κατώφλι του Μαρ-α-Λάγκο.

20:13 Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο», δήλωσε ο Γιούρι Ουσακόφ.

20:05 Οι άνδρες της ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου προετοιμάζονται για την άφιξη του Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο.

20:04 Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησαν στο τηλέφωνο για μία ώρα και 15 λεπτά, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Είπε ότι το τηλεφώνημα είχε «φιλικό τόνο» και έγινε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ ήθελε να συζητήσει το θέμα της σύγκρουσης στην Ουκρανία πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Τραμπ και ο Πούτιν θα πραγματοποιήσουν άλλη μια τηλεφωνική συνομιλία απόψε, μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι.

