Σημειωτόν η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα: Ουρές χιλιομέτρων στη Βοιωτία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, με την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Από νωρίς το πρωί, περίπου από τις 11:00 έως τις 13:00, υπήρξε ταλαιπωρία τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο της Εθνικής, με αποτέλεσμα η κίνηση να διακόπτεται και να δημιουργείται συμφόρηση στη γέφυρα του μπλόκου. Αυτή τη στιγμή, οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς να ξεπερνούν την 1 ώρα και την κίνηση να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Δείτε LIVE την κίνηση

Οι εικόνες που θα δείτε στο βίντεο του LamiaReport είναι από την εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, στο ύψος της γέφυρας του Μαρτίνου, όπου η ουρά των αυτοκινήτων φτάνει πλέον μέχρι τα διόδια της Τραγάνας.

Παράλληλα, ανοιχτά είναι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες έδωσαν παράταση στο άνοιγμα του ρεύματος προς Αθήνα και μετά τις 18:00, όσο συνεχίζει να υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτοκινήτων, για τη διευκόλυνση των οδηγών, λόγω και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει ότι αύριο Δευτέρα θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) τα οποία θα ανοίξουν την Τρίτη για να περάσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Στα διόδια του Μακρυχωρίου, βρέθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Νίκαιας, σηκώνοντας τις μπάρες, με σκοπό να περάσουν ελεύθερα οι διερχόμενοι, σύμφωνα με το larissanet.gr. Παράλληλα, μοίρασαν προϊόντα και ευχές στους διερχόμενους οδηγούς ενόψει της Πρωτοχρονιάς.