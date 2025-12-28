Συρία: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 60 τραυματίες σε συγκρούσεις που ξέσπασαν σε διαδηλώσεις Αλαουιτών

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 60 άλλοι τραυματίστηκαν την Κυριακή κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Λατάκια, έπειτα από επιθέσεις δυνάμεων αφοσιωμένες στον πρώην πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και αμάχων, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το υπουργείο, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, ανέφερε ότι οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία έφεραν τραύματα από μαχαίρια, πέτρες και πυροβολισμούς, τα οποία προκλήθηκαν από τις δυνάμεις που παραμένουν πιστές στον πρώην πρόεδρο της Συρίας.

Ωστόσο η μη κυβερνητική οργάνωση, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανέφερε ότι οι συριακές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν δύο ανθρώπους καθώς διέλυαν μια διαδήλωση Αλαουιτών στη Λατάκια.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών, αλλά δήλωσαν ότι «έχουν θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο» και κατηγόρησαν υποστηρικτές του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ότι επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με ακτιβιστές και με τις αρχές ασφαλείας, βίαια επεισόδια ξέσπασαν σήμερα ανάμεσα σε υποστηρικτές και σε αντιπάλους της συριακής κυβέρνησης με αποτέλεσμα να σημειωθούν και αρκετοί τραυματισμοί.

Παρόμοιες διαδηλώσεις σημειώθηκαν στις συριακές επαρχίες Ταρτούς, Χομς και Χάμα, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο.