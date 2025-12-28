Ετεοκλής Παύλου: Είπα στην κόρη μου «ο μπαμπάς είναι ανάπηρος, έχω ένα ψεύτικο πόδι»

  • Ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου μίλησαν για τον τρόπο που επικοινώνησαν στην κόρη τους, πως ο παρουσιαστής φέρει πλέον ένα τεχνητό μέλος στο πόδι του.
  • Ο Ετεοκλής Παύλου σημείωσε ότι «ήταν δύσκολο, κακά τα ψέματα», εξηγώντας στην κόρη του ότι «ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι που πυροβόλησαν τον μπαμπά».
  • Η κόρη του ρώτησε «δηλαδή μπαμπά, τώρα, δεν θα έχεις ποτέ πόδι», με τον ίδιο να της απαντά πως «ο μπαμπάς είναι ανάπηρος, αλλά δεν πειράζει. Έχω ένα ψεύτικο πόδι το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ».
Ετεοκλής Παύλου
Ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου συνάντησαν τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου, το πρωί της Κυριακής (28/12), στο πλατό της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, μίλησε για τον τρόπο που επικοινώνησε στην κόρη του, πως ο παρουσιαστής φέρει πλέον ένα τεχνητό μέλος στο πόδι του.

Ο Ετεοκλής Παύλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ήταν δύσκολο, κακά τα ψέματα, ακόμα και για μένα που το έλεγα. Δεν της εξήγησα όλη την ιστορία, με τον πυροβολισμό και όλο αυτό, αλλά της είπα ότι “ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι που πυροβόλησαν τον μπαμπά”. Δεν της είπα το παρασκήνιο ό,τι συνέβαινε πραγματικά, εστίασα στο μετά και στο φως».

«Μου είπε “δηλαδή μπαμπά, τώρα, δεν θα έχεις ποτέ πόδι” και της είπα “να σε ρωτήσω κάτι; Σε πειράζει, μήπως σε ενοχλεί σε κάτι;”. Και μου απάντησε “όχι, γιατί εγώ έχω τον μπαμπά μου”». Της είπα λοιπόν να κρατήσει αυτό. «“Ο μπαμπάς είναι ανάπηρος, αλλά δεν πειράζει. Έχω ένα ψεύτικο πόδι το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ γιατί, αν δεν το είχα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε” της είπα».

«Πιστεύω ότι μιλώντας τα κάνεις και συ τα βήματα, εξελίσσεσαι και συ. Κάπως τα ξορκίζεις. Μιλώντας για τις δυσκολίες σου, είναι κάπως σαν και συ να αρχίσεις να το βλέπεις από την σωστή πλευρά. Πιο χαλαρά, πιο ήρεμα, ότι δεν έγινε και τίποτα». συμπλήρωσε.

 

