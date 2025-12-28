Τρόμος στον Ταύρο: Μαχαίρωσε υπάλληλο πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών, την κλείδωσε σε γραφείο και άρπαξε 10.000 ευρώ

Σύνοψη από το

  • Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (28/12) σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην οδό Παλαιολόγου στον Ταύρο.
  • Ένας άνδρας με καλυμμένα χαρακτηριστικά τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι την 29χρονη υπάλληλο, την οποία στη συνέχεια κλείδωσε σε γραφείο.
  • Ο δράστης αφαίρεσε περίπου 10.000 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο. Η ΕΛΑΣ βρίσκεται σε εξέλιξη ερευνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία

Ένοπλή ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (28/12) σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην οδό Παλαιολόγου στον Ταύρο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11:00 το πρωί ένας άνδρας που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στο πρακτορείο και αφού τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι την 29χρονη υπάλληλο στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα σε γραφείο.

Ακολούθως ο δράστης αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο περίπου 10.000 ευρώ και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκπληκτική ηλικία που κορυφώνεται η σωματική δύναμη – Πότε κατέγραψαν τα ρεκόρ τους Federer και Modric

Μακροζωία: Οι 4 «χρυσοί» κανόνες που νικούν το χρόνο – Τι ανακάλυψαν κορυφαίοι επιστήμονες στην Ιαπωνία

«Ελλάδα 2035»: Αυτός είναι ο κυβερνητικός οδικός χάρτης για την Περιφέρεια: Τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης και το πακέτο παρεμβ...

Νέο κρατικό επίδομα γέννησης ύψους έως και 3.000 ευρώ- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:10 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Με τραύματα στο λαιμό νοσηλεύεται η 67χρονη

Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε προτού αυτοκτονήσει, ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του στον λαι...
15:41 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Δράμα: Συνελήφθησαν 4 Βούλγαροι για παράνομη μεταφορά προβάτων

Στη σύλληψη τεσσάρων υπηκόων Βουλγαρίας προχώρησε η ΕΛ.Σ. στη Δράμα, στο πλαίσιο των αυξημένων...
15:15 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον Ivan Greko για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος

Ποινική δίωξη για για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος ασκήθηκε στον τράπερ που...
15:04 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Σοκ στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα

Σοκ στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, ένα...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα