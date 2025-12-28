Τρόμος στον Ταύρο: Μαχαίρωσε υπάλληλο πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών, την κλείδωσε σε γραφείο και άρπαξε 10.000 ευρώ

Ένοπλή ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (28/12) σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην οδό Παλαιολόγου στον Ταύρο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11:00 το πρωί ένας άνδρας που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στο πρακτορείο και αφού τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι την 29χρονη υπάλληλο στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα σε γραφείο.

Ακολούθως ο δράστης αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο περίπου 10.000 ευρώ και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.