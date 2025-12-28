Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στη Μάλαγα – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Οι καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν κοντά στη Μάλαγα προκάλεσαν πλημμύρες στη νότια Ισπανία, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις αρχές.
  • Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει 339 περιστατικά, κανένα σοβαρό, στην Ανδαλουσία, κυρίως στην επαρχία της Μάλαγα. Η Aemet μείωσε τον συναγερμό σε πορτοκαλί για τη Μάλαγα, αλλά η Μούρθια παραμένει σε κόκκινο συναγερμό.
  • Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας αυξανόμενα κύματα καύσωνα και καταρρακτώδεις βροχές. Η χώρα παραμένει πληγείσα από τις μεγάλες πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, που προκάλεσαν πάνω από 230 θανάτους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΙΣΠΑΝΙΑ
Φωτό: X

Οι καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου προς Κυριακή κοντά στη Μάλαγα προκάλεσαν πλημμύρες σε αυτήν την περιοχή της νότιας Ισπανίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, με μεγαλύτερα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι και καταρρακτώδεις βροχές τα τελευταία χρόνια, που τροφοδοτούνται από την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους δρόμους αρκετών χωριών να πλημμυρίζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν σήμερα το πρωί για τον καθαρισμό τους.

Οι έντονες βροχοπτώσεις «έχουν ήδη προκαλέσει 339 περιστατικά, κανένα σοβαρό, στην Ανδαλουσία, κυρίως στην επαρχία της Μάλαγα», δήλωσε σήμερα στο X, ο Αντόνιο Σανς Καμπέλο, επικεφαλής των επιχειρήσεων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι περιφερειακές αρχές διατηρούν το «επίπεδο έκτακτης ανάγκης» σε αυτό το στάδιο, ενώ η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) μείωσε το επίπεδο συναγερμού από κόκκινο σε πορτοκαλί αργά το πρωί.

Ανατολικά της Ανδαλουσίας, η περιοχή της Μούρθια, στις ακτές της Μεσογείου, τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό σήμερα το πρωί με τον Aemet να κάνει έκκληση για «εξαιρετική προσοχή τις επόμενες ώρες» στη γειτονική περιοχή της Βαλένθια, λόγω του κινδύνου «σοβαρών ζημιών».

Η Ισπανία παραμένει έντονα πληγείσα από τις μεγάλες πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, οι οποίες προκάλεσαν περισσότερους από 230 θανάτους, κυρίως στην περιοχή της Βαλένθια.

Στην Ισπανία, μια χώρα με μεγάλη αποκέντρωση, η διαχείριση καταστροφών -ιδιαίτερα των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα- εμπίπτει στην ευθύνη των περιφερειακών αρχών.

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ
Φωτό: X

ΙΣΠΑΝΙΑ
Φωτό: X

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκπληκτική ηλικία που κορυφώνεται η σωματική δύναμη – Πότε κατέγραψαν τα ρεκόρ τους Federer και Modric

Μακροζωία: Οι 4 «χρυσοί» κανόνες που νικούν το χρόνο – Τι ανακάλυψαν κορυφαίοι επιστήμονες στην Ιαπωνία

«Ελλάδα 2035»: Αυτός είναι ο κυβερνητικός οδικός χάρτης για την Περιφέρεια: Τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης και το πακέτο παρεμβ...

Νέο κρατικό επίδομα γέννησης ύψους έως και 3.000 ευρώ- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:31 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Έφτασε στο Μαϊάμι ο Ζελένσκι – Θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες παρουσία του Τραμπ

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει...
17:13 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Το Σεντ Τροπέ αποχαιρετά την Μπριζίτ Μπαρντό – «Θα συνεχίσει να ζει στην ψυχή της πόλης μας»

«Η Μπριζίτ Μπαρντό βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο» και «θα συνεχίσει να ζει σ...
15:24 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Οι αποφάσεις για ειρήνη εξαρτώνται από τους εταίρους του Κιέβου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο κάνει τα πάντα για να τερμα...
14:39 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Το «αντίο» του Μακρόν στην Μπριζίτ Μπαρντό: «Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα»

«Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, αποχαιρετώντας...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα