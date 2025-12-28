Βαρδάρης… σαρώνει τη Θεσσαλονίκη: Έπεσε μέχρι και κολώνα φωτισμού – ΦΩΤΟ

Με δύναμη ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο βαρδάρης και σφυροκοπά την πόλη και τις γύρω περιοχές. Ριπές ανέμου ως και 7 μποφόρ σαρώνουν τα πάντα, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το βράδυ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, κυρίως όμως στους δήμους Θεσσαλονίκης, Πυλαίας Χορτιάτη, Θέρμης και Λαγκαδά. Συνεργεία της έχουν επέμβει για να κόψουν πεσμένα δέντρα και να σηκώσουν αντικείμενα που είτε εμποδίζουν είτε είναι επικίνδυνα.

Στην οδό Βασ. Ηρακλείου δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο, ενώ σε αρκετά άλλα σημεία προκλήθηκαν μικρές ζημιές.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η Πολιτική Προστασία του δήμου Θεσσαλονίκης και τα στελέχη της καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους στους δρόμους της πόλης, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης κλαδιών και αντικειμένων.

Σε περίπτωση ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον δήμο Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 2313317777 και 2313317930.

Ο δυνατός αέρας έριξε μέχρι και… κολώνα φωτισμού σε κεντρικό δρόμο της Καλαμαριάς

Μάλιστα, από τους ισχυρούς ανέμους δεν τη γλίτωσε ούτε μια… κολώνα φωτισμού, η οποία έπεσε σε κεντρικό δρόμο της Καλαμαριάς και πιο συγκεκριμένα στην οδό Πόντου, σύμφωνα με το thestival.gr.