Βαρδάρης… σαρώνει τη Θεσσαλονίκη: Έπεσε μέχρι και κολώνα φωτισμού – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Ο βαρδάρης σαρώνει τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές με ριπές ανέμου ως και 7 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα.
  • Η Πυροσβεστική έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις για πεσμένα δέντρα και αντικείμενα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Μάλιστα, ο δυνατός αέρας έριξε μέχρι και κολώνα φωτισμού σε κεντρικό δρόμο της Καλαμαριάς.
  • Η Πολιτική Προστασία του δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή και καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βαρδάρης… σαρώνει τη Θεσσαλονίκη: Έπεσε μέχρι και κολώνα φωτισμού – ΦΩΤΟ

Με δύναμη ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο βαρδάρης και σφυροκοπά την πόλη και τις γύρω περιοχές. Ριπές ανέμου ως και 7 μποφόρ σαρώνουν τα πάντα, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το βράδυ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, κυρίως όμως στους δήμους Θεσσαλονίκης, Πυλαίας Χορτιάτη, Θέρμης και Λαγκαδά. Συνεργεία της έχουν επέμβει για να κόψουν πεσμένα δέντρα και να σηκώσουν αντικείμενα που είτε εμποδίζουν είτε είναι επικίνδυνα.

Στην οδό Βασ. Ηρακλείου δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο, ενώ σε αρκετά άλλα σημεία προκλήθηκαν μικρές ζημιές.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η Πολιτική Προστασία του δήμου Θεσσαλονίκης και τα στελέχη της καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους στους δρόμους της πόλης, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης κλαδιών και αντικειμένων.

Σε περίπτωση ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον δήμο Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 2313317777 και 2313317930.

Ο δυνατός αέρας έριξε μέχρι και… κολώνα φωτισμού σε κεντρικό δρόμο της Καλαμαριάς

Μάλιστα, από τους ισχυρούς ανέμους δεν τη γλίτωσε ούτε μια… κολώνα φωτισμού, η οποία έπεσε σε κεντρικό δρόμο της Καλαμαριάς και πιο συγκεκριμένα στην οδό Πόντου, σύμφωνα με το thestival.gr.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκπληκτική ηλικία που κορυφώνεται η σωματική δύναμη – Πότε κατέγραψαν τα ρεκόρ τους Federer και Modric

Μακροζωία: Οι 4 «χρυσοί» κανόνες που νικούν το χρόνο – Τι ανακάλυψαν κορυφαίοι επιστήμονες στην Ιαπωνία

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Πότε θα γίνει η νέα πληρωμή

Κινούμαι Ηλεκτρικά 2026: Τα «νέα» SOS που πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα και την επιδότηση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:10 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Με τραύματα στο λαιμό νοσηλεύεται η 67χρονη

Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε προτού αυτοκτονήσει, ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του στον λαι...
15:41 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Δράμα: Συνελήφθησαν 4 Βούλγαροι για παράνομη μεταφορά προβάτων

Στη σύλληψη τεσσάρων υπηκόων Βουλγαρίας προχώρησε η ΕΛ.Σ. στη Δράμα, στο πλαίσιο των αυξημένων...
15:15 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον Ivan Greko για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος

Ποινική δίωξη για για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος ασκήθηκε στον τράπερ που...
15:04 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Σοκ στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα

Σοκ στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, ένα...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα