Έπεσαν δέντρα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων – ΦΩΤΟ

Επί ποδός έχει τεθεί η πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη και την κεντρική Μακεδονία, καθώς εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από σήμερα το πρωί, Κυριακή, στην ευρύτερη περιοχή, έχουν σημειωθεί πτώσεις δέντρων, χωρίς προς το παρόν να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ανθρώπων ή σοβαρές ζημιές.

Μέχρι αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του emakedonia.gr από την Πυροσβεστική, έχουν γίνει κλήσεις για πτώσεις πέντε δέντρων στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική.

Πιο αναλυτικά, ένα δέντρο έπεσε στη συμβολή των οδών Σχολείου 2Α και Παπαδοπούλου στο κέντρο του Πανοράματος, με αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί ο δρόμος, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες.

Άλλο ένα δέντρο έπεσε στον δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, συγκεκριμένα λίγο έξω από τον Χορτιάτη στην οδό Ανεμομύλων, ενώ κλήση στην πυροσβεστική για κοπή δέντρου έγινε και από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως στον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης.

Παράλληλα, από ένα δέντρο έχει πέσει στους δήμους Κασσάνδρας και Πολυγύρου στη Χαλκιδική, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Δείτε φωτογραφίες από την πτώση δέντρου στο Πανόραμα:

Οι άνεμοι έριξαν το τρέιλερ της σήμανσης στα Πράσινα Φανάρια

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Thesspost, oι θυελλώδεις άνεμοι στη Θεσσαλονίκη έριξαν κάτω το τρέιλερ της σήμανσης στη διασταύρωση μετά τα «Πράσινα Φανάρια», που προειδοποιεί ότι ο δρόμος είναι κλειστός.