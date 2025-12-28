Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας – «Εμείς θα φύγουμε τελευταίοι»

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας – «Εμείς θα φύγουμε τελευταίοι»

Στα μπλόκα παραμένουν ανυποχώρητοι οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας, οι οποίοι τονίζουν πως θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους το επόμενο χρονικό διάστημα.

Με τις καθημερινές συνελεύσεις που πραγματοποιούνται στους χώρους των μπλόκων ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων, τονίζοντας πως θα συνεχίζουν τον αγώνα τους που αποτελεί γι’ αυτούς θέμα επιβίωσης. «Εμείς θα φύγουμε τελευταίοι», τονίζουν οι αγρότες από το μπλόκο στα διόδια του Ε65 και επισημαίνουν πως «δεν θα μετακινηθούμε, αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά μας».

Σημειώνεται πως οι αγρότες της Καρδίτσας θα σηκώσουν σήμερα τις μπάρες στα διόδια του Ε65 στους Σοφάδες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

 

