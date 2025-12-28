Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες μετά την κατανάλωση αλκοόλ

Δύο έφηβες δεκαπέντε ετών διακομίσθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ύστερα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Το ένα κορίτσι εντοπίστηκε σε πάρκο της πόλης, ενώ το δεύτερο χρειάστηκε να μεταφερθεί από μπαρ, όπου διασκέδαζε.

Στην πρώτη περίπτωση διαπιστώθηκε, ότι η ανήλικη είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από το σπίτι της, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του πατέρα της από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη ο υπεύθυνος καταστήματος διασκέδασης, ο οποίος φέρεται να επέτρεψε την είσοδο και την πώληση αλκοόλ σε ανήλικη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Δύο διαφορετικά περιστατικά μέθης ανηλίκων κλήθηκαν να διερευνήσουν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας (27-28/12/2025), για τα οποία συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, για το αδίκημα της «έκθεσης».

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις υπήρξε ενημέρωση της παραπάνω υπηρεσίας από την παιδιατρική κλινική εφημερεύοντος νοσοκομείου της πόλης, σχετικά με τη διακομιδή ανηλίκων σε κατάσταση μέθης.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, ανήλικη ημεδαπή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ σε πάρκο, το οποίο είχε προμηθευτεί από το σπίτι της, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη ο πατέρας της από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη ημεδαπός, ο οποίος, ως υπεύθυνος καταστήματος διασκέδασης, είχε επιτρέψει την είσοδο και την πώληση αλκοόλ σε ανήλικη ημεδαπή, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αυτή στη συνέχεια με τους γονείς της στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.

Αμφότεροι οι συλληφθέντες, με τις αντίστοιχες δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.