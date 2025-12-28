Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε 750.000 νοικοκυριά στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση

  • Ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ενέργειας στην Ουκρανία αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση σε σχεδόν 750.000 νοικοκυριά στο Κίεβο, μία ημέρα μετά τη ρωσική αεροπορική επίθεση που προκάλεσε έκτακτες διακοπές.
  • Η επίθεση με πυραύλους και drones το Σάββατο σκότωσε δύο ανθρώπους και άφησε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με την κατάσταση να παραμένει «πιο δύσκολη» στην αριστερή όχθη του Δνείπερου.
  • Η Ρωσία ενέτεινε τα μαζικά πλήγματά της στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν εργασίες επιδιόρθωσης στις γραμμές μεταφοράς κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.
Ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ενέργειας στην Ουκρανία ανακοίνωσε ότι αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση σε σχεδόν 750.000 νοικοκυριά στο Κίεβο μία ημέρα μετά τη ρωσική αεροπορική επίθεση που κατέστησε αναγκαστικές έκτακτες διακοπές.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, Σάββατο, σκότωσε δύο ανθρώπους και άφησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στην πρωτεύουσα και στη γύρω περιοχή χωρίς ηλεκτροδότηση.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρία DTEK ανέφερε πως οι καταναλωτές στη δεξιά όχθη του ποταμού Δνείπερου στο Κίεβο επανήλθαν στις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, όμως η κατάσταση παραμένει “πιο δύσκολη” στην αριστερή όχθη, όπου έκτακτες διακοπές ρεύματος παραμένουν.

Η Ρωσία ενέτεινε τα μαζικά πλήγματά της στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες καθώς συνεχίζει την επίθεσή της στο πεδίο της μάχης εν μέσω ειρηνευτικών προσπαθειών υπό τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Την ίδια ώρα, εργασίες επιδιόρθωσης στις γραμμές μεταφοράς ξεκίνησαν κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, έπειτα από μία ακόμη τοπική κατάπαυση πυρός που εξασφάλισε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, όπως ανέφερε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια, επικαλούμενη τον γενικό διευθυντή της Ραφαέλ Γκρόσι.

Ομάδα του ΔΟΑΕ επιβλέπει τις επιδιορθώσεις που αναμένεται να διαρκέσουν δύο ημέρες, στο πλαίσιο των προσπαθειών προκειμένου να αποτραπεί πυρηνικό δυστύχημα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, προσθέτει η υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

 

