Τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο: Μεθυσμένος 72χρονος έπεσε στη θάλασσα και ανασύρθηκε νεκρός

Σύνοψη από το

  • Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα ένας 72χρονος άνδρας το πρωί της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου, στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη.
  • Ο 72χρονος, Γερμανικής καταγωγής, φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να βρέθηκε μέσα στο νερό, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.
  • Τη σορό του εντόπισαν πολίτες που ενημέρωσαν τις Λιμενικές Αρχές, ενώ φως στην αιτία του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα ένας 72χρονος άνδρας το πρωί της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου, στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη.

Τη σορό του εντόπισαν πολίτες που ενημέρωσαν αμέσως τις Λιμενικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο 72χρονος, με καταγωγή από την Γερμανία, ζούσε τα τελευταία χρόνια σε σκάφος στον Άγιο Νικόλαο. Το βράδυ της Παρασκευής είχε βγει και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Στην επιστροφή για το σκάφος του, όπως όλα δείχνουν, φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να βρέθηκε μέσα στο νερό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Δύτες του λιμενικού ανέσυραν τη σορό του άτυχου άνδρα, ενώ φως στην αιτία του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

13:08 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

