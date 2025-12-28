Βαρδούσια: Σήμερα η διακομιδή των 4 ορειβατών στην Αθήνα για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης – Τι λέει ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης 

Ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου η εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των 4 ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια, με τις σορούς να μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας. Σήμερα, αναμένεται η διακομιδή τους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια νεκροτομής. Την ίδια στιγμή, σε σοκ βρίσκονται οι συγγενείς τους, οι οποίοι αναζητούσαν τους ανθρώπους τους επί ώρες στα κινητά τηλέφωνα, μέχρι που πληροφορήθηκαν την τραγωδία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η ιατροδικαστική εξέταση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως, παρά το γεγονός ότι είναι Κυριακή, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ενώ τα επίσημα πορίσματα αναμένονται το επόμενο διάστημα. Πάντως, όπως ανέφερε στο MEGA διασώστης που συμμετείχε στην ανάσυρση των σορών, «δεν αποκλείεται ο θάνατος τους να ήτανε ασφυκτικός».

Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές ορειβατικές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, καθώς τα Βαρδούσια θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνο βουνό κατά τους χειμερινούς μήνες. Όχι λόγω υψομέτρου, αλλά εξαιτίας της απότομης μορφολογίας, των κάθετων πλαγιών και του ασταθούς χιονιού, που δεν αφήνουν περιθώρια λαθών ακόμη και σε έμπειρους ορειβάτες.

Η επιχείρηση υψηλού κινδύνου με ελικόπτερο Super Puma

Η επιχείρηση ανάσυρσης χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη και χρονοβόρα, καθώς το σημείο ήταν εξαιρετικά δύσβατο. Η μεταφορά των σορών πραγματοποιήθηκε τμηματικά και από αέρος, με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς η πρόσβαση από το έδαφος κρίθηκε αδύνατη. Στην επιχείρηση, όπως έγινε γνωστό, συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΜΑΚ, μεταξύ αυτών η 7η ΕΜΑΚ Λαμίας, καθώς και ομάδες από Λάρισα και Πάτρα. Οι έρευνες διήρκεσαν δύο 24ωρα, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των διασωστών.

Την ίδια ώρα, στην τοπική κοινωνία επικρατεί βαθιά συγκίνηση και σιωπή, καθώς οι τέσσερις ορειβάτες ήταν γνωστοί τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης:

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στον Αθανάσιο Διάκο και γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία είχε πραγματοποιήσει και στο παρελθόν. Ιδιαίτερα έμπειρος ορειβάτης ήταν και ο Θανάσης Κολοτούρος, 55 ετών, γνωστός για τις μεγάλες διαδρομές αντοχής, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε διασχίσει ολόκληρη την Κρήτη πεζός μέσα σε 16 ημέρες. Στα θύματα συγκαταλέγεται επίσης ο Κωνσταντίνος Πατίκας, με έντονη αγάπη για τα extreme sports και σημαντική εμπειρία στην ορειβασία. Η τέταρτη της ομάδας ήταν η Θεοδώρα Καπλάνη, 31 ετών, δασκάλα από τα Τρίκαλα, της οποίας η συμμετοχή έγινε γνωστή εκ των υστέρων, καθώς αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τρεις ορειβάτες.

Συγκλονισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων

Επί ώρες τους αναζητούσαν οι συγγενείς τους στα κινητά τηλέφωνα, χωρίς να καταφέρουν να τους εντοπίσουν. «Έπαιρνα τηλέφωνο δύο μέρες, δεν μου το σήκωνε. Δεν ήξερα που πήγε, θα μου έλεγε μετά, όταν θα ερχότανε», περιγράφει η μητέρα της Δώρας στον ΑΝΤ1.

Μάλιστα, την ώρα που ένα εκ των θυμάτων, ο Γιώργος Δόμαλης, είχε εξαφανιστεί στην ορεινή Φωκίδα, ο παππούς του άφηνε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο πατέρας του έμαθε ότι ο γιος του αγνοείται όταν του τηλεφώνησε για να τον ενημερώσει ότι ο παππούς του είχε φύγει από τη ζωή. Οι γονείς του, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον έμπειρο ορειβάτη γιο τους, κινητοποίησαν τους ντόπιους, και βρήκαν και εκείνον νεκρό.

«Με πήραν ο πατέρας του και η μάνα του τηλέφωνο να πάω στο σπίτι του Γιώργου να δω αν έχει γίνει κάτι γιατί δεν τον βρίσκουνε και “έφυγε” λέει ο παππούς του, να τον ενημερώσουμε. Και πάω σπίτι και βλέπω ότι λείπει το αμάξι», δήλωσε φίλος του στον ΑΝΤ1. «Δεν ήξερε τα μέρη το παιδί. Το χάσαμε το παιδί μας», ανέφερε από την πλευρά του, μεταξύ άλλων, θείος του Κωνσταντίνου.

Τι λέει ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης

Τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων, εξέφρασε ο Διοικητής 7ης ΕΜΑΚ, Δημήτρης Ζάχος μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι επρόκειτο για μία ιδιαίτερα απαιτητική και ψυχοφθόρα επιχείρηση σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της 7ης ΕΜΑΚ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης, ακολούθησε επίπονη και σταδιακή διαδικασία μεταφοράς των σορών σε ασφαλές σημείο, ώστε να καταστεί δυνατή η αεροδιακομιδή τους στη θέση Κίρρα Ιτέας, όπου και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι οι ορειβάτες ήταν έμπειροι και γνώριζαν την περιοχή, ο κ. Ζάχος τόνισε ότι η προσοχή είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζοντας το απρόβλεπτο των ορεινών όγκων, ακόμη και για ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία.

Τα πιθανά σενάρια της τραγωδίας

Για τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς τους, μίλησε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» οι τέσσερις ορειβάτες ξεκίνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων για ανάβαση στην περιοχή του Κόρακα, στην κορυφογραμμή των Βαρδουσίων ορέων.

«Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν». Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους».

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε ο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Μιλώντας τέλος για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».