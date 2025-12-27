Βαρδούσια: «Παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα και εγκλωβίστηκαν στο χιόνι» – Τα τρία πιθανά σενάρια για την τραγωδία με τους 4 ορειβάτες

Τέσσερις φίλοι, ορειβάτες με εμπειρία και κοινό πάθος για το βουνό, που επέλεξαν να βρεθούν μαζί σε μια δύσκολη διαδρομή στα Βαρδούσια Όρη. Η αγάπη τους για την ορειβασία ήταν ο δεσμός που τους ένωνε – και δυστυχώς, ο ίδιος δεσμός που τους οδήγησε μαζί, στο τέλος.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης, καθώς οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.

Η επιχείρηση ανάσυρσης και αερομεταφοράς ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι σοροί μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το χρονικό

Η τετραμελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, ωστόσο η περιοχή είχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ειδοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025 από φίλο των θυμάτων, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην ανάβαση, αλλά την τελευταία στιγμή δεν ακολούθησε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες έρευνας-διάσωσης της ΕΜΑΚ, εθελοντικές οργανώσεις και ελικόπτερο, με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ για να τους εντοπίσουν χωρίς τις αισθήσεις τους σκεπασμένους από το χιόνι το βράδυ της Παρασκευής.

Δεν τους ακολούθησε και σώθηκε

Στην μοιραία διαδρομή θα βρισκόταν και ένα πέμπτο άτομο, που τελικά δεν ακολούθησε στην εκδρομή. Εκείνος ενημέρωσε τις Αρχές για την εξαφάνιση και για ώρες αναζητούσε στα βουνό τα ίχνη τους.

«Δεν φαντάστηκα ότι θα πάνε για Κόρακα, γιατί είχα δει ότι είναι φουλ χιονισμένο. Πήγαν σε λάθος σημείο, αρχικά δεν πήγαν από το μονοπάτι, τώρα τον λόγο δεν τον γνωρίζω. Μπορεί να χαθήκανε γιατί ήταν όλα άσπρα και να χάσανε το μονοπάτι», είπε στο Mega φίλος των ορειβατών.

Τα πιθανά σενάρια της τραγωδίας

Για τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς τους, μίλησε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» οι τέσσερις ορειβάτες ξεκίνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων για ανάβαση στην περιοχή του Κόρακα, στην κορυφογραμμή των Βαρδουσίων ορέων.

«Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν». Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους».

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε ο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Μιλώντας τέλος για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».

Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, αν τους καταπλάκωσε χιονοστιβάδα ή αποκολλήθηκε κάποιο κομμάτι χιονιού παρασύροντάς τους.

Τρία είναι τα πιο πιθανά σενάρια της τραγωδίας. Το πρώτο, οι τέσσερις φίλοι να αποπροσανατολίστηκαν και να κίνησαν από δύσβατο μονοπάτι προς την κορυφή. Το δεύτερο σενάριο, να μην πήραν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να φτάσουν στο σημείο Κόρακας και το τρίτο, να δυσχέραναν ξαφνικά οι καιρικές συνθήκες, εκείνοι να πάτησαν σε φρέσκο χιόνι, προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε.

«Αυτή λοιπόν όταν πατήσεις πάνω ξεκολλάει από το προηγούμενο γιατί δεν έχει αποκτήσει συνοχή. Δεν ήταν και πολύ το χιόνι, ήταν όμως πακτωμένο, έφυγε όλο αυτό και αυτοί όπως γλιστρήσανε και καταλήξαν κάπου, όλη αυτή η πλάκα έπεσε πάνω τους», εξήγησε ο ορειβάτης Παύλος Τσιάντος.

«Το σημείο που εντοπίσαμε τις σορούς ήταν πολύ δύσβατο και οι καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Πρέπει να ξεκόλλησε μεγάλο κομμάτι χιόνι από τα πόδια τους και τους πήρε η χιονοστιβάδα, γιατί βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον, παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, πιθανότατα ζωντανοί, εγκλωβίστηκαν και ήταν χωμένοι στο χιόνι. Δεν αποκλείεται ο θάνατος τους να ήτανε ασφυκτικός», ανέφερε στο MEGA διασώστης που συμμετείχε στην ανάσυρση των σορών.

Συγκλονισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων

Επί ώρες τους αναζητούσαν οι συγγενείς τους στα κινητά τηλέφωνα, χωρίς να καταφέρουν να τους εντοπίσουν. «Έπαιρνα τηλέφωνο δύο μέρες, δεν μου το σήκωνε. Δεν ήξερα που πήγε, θα μου έλεγε μετά, όταν θα ερχότανε», περιγράφει η μητέρα της Δώρας στον ΑΝΤ1.

Οι γονείς πάλευαν στα κινητά, είχαν επιστρατεύσει φίλους από την περιοχή για να τους εντοπίσουν. Την ώρα που ένα εκ των θυμάτων, ο Γιώργος Δόμαλης, είχε εξαφανιστεί στην ορεινή Φωκίδα, ο παππούς του άφηνε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο πατέρας του έμαθε ότι ο γιος του αγνοείται όταν του τηλεφώνησε για να τον ενημερώσει ότι ο παππούς του είχε φύγει από τη ζωή. Οι γονείς του, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον έμπειρο ορειβάτη γιο τους, κινητοποίησαν τους ντόπιους, και βρήκαν και εκείνον νεκρό.

«Με πήραν ο πατέρας του και η μάνα του τηλέφωνο να πάω στο σπίτι του Γιώργου να δω αν έχει γίνει κάτι γιατί δεν τον βρίσκουνε και “έφυγε” λέει ο παππούς του, να τον ενημερώσουμε. Και πάω σπίτι και βλέπω ότι λείπει το αμάξι», δήλωσε φίλος του στον ΑΝΤ1.

«Την προηγούμενη Παρασκευή πήγαμε και φάγαμε μαζί, είχε έρθει για τα Χριστούγεννα και μου είπε ότι θα πήγαινε εκδρομή στην Ισπανία. Τώρα πώς “ξεφγλίστρησε” και πήγε εκεί; Που τους πήγε και αυτός ο ξεναγός ο βλάκας, που τους πήγε εκεί πάνω. Δεν ήξερα τα μέρη το παιδί. Το χάσαμε το παιδί μας», ανέφερε θείος του Κωνσταντίνου.

«Ο Κωνσταντίνος δεν είχε (ορειβατική εμπειρία), όχι. Ήταν πολύ αθλητικό παιδί, με αυτό το κομμάτι δεν είχε (επαφή). Ο Γιώργος είχε μεγαλύτερη εμπειρία και ο Θανάσης είχε μεγάλη εμπειρία», αποκάλυψε φίλος του.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στον Αθανάσιο Διάκο και γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία είχε πραγματοποιήσει και στο παρελθόν. Ιδιαίτερα έμπειρος ορειβάτης ήταν και ο Θανάσης Κολοτούρος, 55 ετών, γνωστός για τις μεγάλες διαδρομές αντοχής, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε διασχίσει ολόκληρη την Κρήτη πεζός μέσα σε 16 ημέρες. Στα θύματα συγκαταλέγεται επίσης ο Κωνσταντίνος Πατίκας, με έντονη αγάπη για τα extreme sports και σημαντική εμπειρία στην ορειβασία. Η τέταρτη της ομάδας ήταν η Θεοδώρα Καπλάνη, 31 ετών, δασκάλα από τα Τρίκαλα, της οποίας η συμμετοχή έγινε γνωστή εκ των υστέρων, καθώς αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τρεις ορειβάτες.

Δύο από αυτούς, είχαν στενή σχέση με την Κρήτη. Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Κολοτούρος και η Θεοδώρα Καπλάνη συμμετείχαν τα τελευταία χρόνια στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης, ενώ ήταν μέλη σε ορειβατικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους του νησιού, όπου είχαν ζήσει αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο 55χρονος Θανάσης, καταγόμενος από τα Λεχαινά, είχε ζήσει για πολλά χρόνια στη Σητεία, όπου δημιούργησε οικογένεια και συμμετείχε ενεργά σε ορειβατικούς συλλόγους, ενώ η 32χρονη Δώρα Καπλάνη, με καταγωγή από τη Φωτάδα, είχε επίσης ζήσει πολλά χρόνια στην Κρήτη και εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στην περιοχή, κερδίζοντας την εκτίμηση των συναδέλφων και συνορειβατών της.

Τα μέλη του Ημιμαραθώνιου Κρήτης με ανάρτηση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη.

Η ανακοίνωση του Ημιμαραθώνιου Κρήτης

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τους τέσσερις ορειβάτες που έχασαν την ζωή τους στα Βαρδουσια όρη. Ο Θανάσης Κολοτούρος, 55 ετών, από τα Λεχαινά Ηλείας, και η Θεοδώρα Καπλάνη, 31 ετών, δασκάλα από τη Φωτάδα Τρικάλων, συμμετείχαν τα τελευταία χρόνια στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης.

​

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ορειβάτες βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα, λίγο πριν από την κορυφή Κόρακας στα Βαρδούσια όρη, την ημέρα των Χριστουγέννων. Το σημείο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνο, με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές, ενώ έμπειροι ορειβάτες επισημαίνουν ότι σε συνθήκες φρέσκου και ασταθούς χιονιού, ακόμη και ένας μικρός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει χιονοστιβάδα μεγάλης έκτασης.

​

Οι τέσσερις, (μαζί με τον Γιώργο Δόμαλη, επικεφαλής της ομάδας με σπίτι στην περιοχή, και τον Κωνσταντίνο Πατίκα) , βρέθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση, σχεδόν αγκαλιασμένοι, δείχνοντας ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Νωρίτερα, οι διασώστες είχαν εντοπίσει ίχνη που χάνονταν απότομα, ενισχύοντας το σενάριο της χιονοστιβάδας.

​

Συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους. Η δρομική μας οικογένεια είναι δίπλα σας».

Μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου αποχαιρετούν και εκείνοι τον Θανάση και τη Δώρα:

«Το δικό μου βουρκωμένο αντίο στα φιλαράκια μου, το Θανάση και τη Δώρα, που πέταξαν στα ουράνια, ντυμένοι στα λευκά… Διάλεξαν μια από τις πιο αυθεντικές χειμερινές αναβάσεις για να μας αποχαιρετίσουν, και να μας υπενθυμίσουν ότι, όσο σκληρό και να είναι για αυτούς που μένουν, ό,τι μας χαρίζει το βουνό, είναι η ζωή μας η ίδια, και ίσως μια μέρα μας την πάρει αιφνίδια. Καλό ταξίδι! Μόνο γέλια και χαρές έχω να θυμάμαι μ’ εσάς, επιτρέψτε μου τώρα τα λίγα δάκρυα του αποχωρισμού…».

Σε ανάρτησή του ο Γιάννης Δασκαλάκης, μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας (ΦΟΡΣΣ) σημειώνει:

«Τα βουνά δεν συγχωρούν την αμέλεια.

Ο τραγικός χαμός των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια, ανάμεσά τους και ο Θανάσης Κολοτούρος, μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας (ΦΟΡΣΣ), μας γεμίζει θλίψη αλλά και προβληματισμό.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, το χειμερινό περιβάλλον, ο πάγος, το χιόνι και η μειωμένη ορατότητα μετατρέπουν το βουνό σε έναν χώρο όπου το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο. Κι όμως, πολλές φορές αγνοούμε βασικούς κανόνες: σωστός σχεδιασμός, ενημέρωση για τον καιρό, κατάλληλος εξοπλισμός, εμπειρία ανάλογη της διαδρομής και –πάνω απ’ όλα– η απόφαση να γυρίσουμε πίσω όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Η απώλεια αυτή ας γίνει υπενθύμιση σε όλους μας ότι ο σεβασμός στη φύση και στους κανόνες ασφάλειας δεν είναι υπερβολή, αλλά προϋπόθεση ζωής.

Καλό ταξίδι Θανάση. Συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους που τους αγάπησαν».