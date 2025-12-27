Αγρότες: «Ωρίμασαν οι συνθήκες για διάλογο με την κυβέρνηση» – Η συνάντηση 18 μπλόκων στην Επανομή Θεσσαλονίκης

Σύνοψη από το

  • Οι εκπρόσωποι 18 αγροτικών μπλόκων που συναντήθηκαν στην Επανομή Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκαν ανοιχτοί στον διάλογο με την κυβέρνηση. Βασική προϋπόθεση είναι να είναι όλοι μαζί και να τεθούν όλα τα ζητήματα στο τραπέζι.
  • Παράλληλα, απηύθυναν κάλεσμα προς εκπροσώπους άλλων μεγάλων μπλόκων για κοινή συμπόρευση στις διαπραγματεύσεις. Σημειώνεται ότι από τη συνάντηση απουσίαζαν μεγάλα μπλόκα, όπως της Νίκαιας και του Προμαχώνα, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές τάσεις.
  • Ο γραμματέας της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς, τόνισε πως «το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων συνεχίζεται κανονικά, αλλά ωρίμασε η κατάσταση για να γίνει ένας διάλογος με την κυβέρνηση».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα αγρότες

Ανοιχτοί στον διάλογο με την κυβέρνηση με την προϋπόθεση να είναι όλοι μαζί και να τεθούν όλα τα ζητήματα στο τραπέζι, εμφανίστηκαν σήμερα (27/12) οι εκπρόσωποι 18 αγροτικών μπλόκων που συναντήθηκαν στην Επανομή της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον έκαναν άνοιγμα προς τους εκπροσώπους άλλων, μεγάλων μπλόκων, να συμπορευτούν όλοι μαζί και να προσέλθουν από κοινού στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς όπως έχει διαφανεί εδώ και μέρες στις αγροτικές κινητοποιήσεις επικρατούν δύο τάσεις.

Πληροφορίες της Voria αναφέρουν πως οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εμφανίστηκαν προβληματισμένοι για το μέλλον της κινητοποίησής τους.

Ενδεικτική της διάστασης απόψεων είναι η δήλωση του Δημήτρη Τσιλιά από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, ο οποίος είπε: «Εμείς είμαστε παντού, αυτοί δεν έρχονται», αναφερόμενος στη συντονιστική επιτροπή του μπλόκου της Νίκαιας. Πρόσθεσε επίσης πως «δεν μπορούμε να μπούμε σε έναν ατέρμονο αγώνα».

Άλλωστε η ανακοίνωση των εκπροσώπων των 18 μπλόκων έκλεινε ωες εξής: «Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Κάλεσμα λοιπόν και των υπολοίπων συναδέλφων για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Σημειώνεται πως στη σημερινή συνάντηση στην Επανομή, απουσίαζαν μεγάλα μπλόκα όπως της Νίκαιας Λάρισας, του Ε65 στην Καρδίτσα, των Μαλγάρων, του Προμαχώνα, κ.ά.

Σε δηλώσεις του ο γραμματέας της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς, τόνισε πως «το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων συνεχίζεται κανονικά, αλλά ωρίμασε η κατάσταση για να γίνει ένας διάλογος με την κυβέρνηση».

23:15 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

