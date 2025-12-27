Ιουλία Καλλιμάνη: Έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση επειδή είμαι η Καλλιμάνη και αυτό μου αρέσει

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» έδωσε η γνωστή τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη, τονίζοντας πως «είμαι αληθινή, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου».

«Ό,τι κι αν γίνει το δείχνω. Αυτό που θα με ενοχλούσε στη νύχτα, είναι να με προσβάλλει κάποιος. Αυτό με ενοχλεί πολύ. Και η δράση φέρνει αντίδραση. Γίνομαι κι εγώ μετά… Δεν μπορώ να το ελέγξω», δήλωσε αρχικά η Ιουλία Καλλιμάνη.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να αποκτήσει σύντομα οικογένεια, η τραγουδίστρια απαντά: «Αν δεν είχα ασχοληθεί τόσο πιστά με το τραγούδι, ίσως είχα κάνει νωρίτερα οικογένεια. Ίσως να είχα κάνει ένα παιδί που τα λατρεύω τα παιδιά. Θέλω πολύ να κάνω οικογένεια… Αυτό που με ενοχλεί στους ανθρώπους είναι η έπαρση… Κανείς δεν είναι ανώτερος από κανέναν. Αν πάω σε ένα μαγαζί και δε με βάλουν μέσα, δε θα θυμώσω επειδή είμαι η Καλλιμάνη. Αν δεν έκλεισα τραπέζι, τι να κάνω; Βλέπω όμως ότι έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση και μου αρέσει, δε μπορώ να πω ότι δε μου αρέσει».

Πώς εξέλαβε όλο αυτό το κύμα της αναγνωρισιμότητας και της επιτυχίας; Η ίδια απαντά: «Δεν ήμουν έτοιμη να το πάρω πάνω μου όλο αυτό το πράγμα που βιώνω αυτή τη στιγμή. Δεν ήμουν έτοιμη. Ίσως και τώρα, γίνονται πράγματα και δε μπορώ να τα αντιμετωπίσω όπως ενδεχομένως θα έπρεπε. Είμαι πολύ αυθόρμητη αλλά είμαι αληθινή».