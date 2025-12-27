Ιουλία Καλλιμάνη: Έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση επειδή είμαι η Καλλιμάνη και αυτό μου αρέσει

Σύνοψη από το

  • Η Ιουλία Καλλιμάνη δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ότι «είμαι αληθινή, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου» και πως την ενοχλεί πολύ να την προσβάλλουν, καθώς «η δράση φέρνει αντίδραση».
  • Η τραγουδίστρια εξέφρασε την επιθυμία της να κάνει οικογένεια, τονίζοντας ότι ίσως την είχε δημιουργήσει νωρίτερα αν δεν είχε αφοσιωθεί τόσο στο τραγούδι. Επιπλέον, δήλωσε ότι την ενοχλεί η έπαρση στους ανθρώπους, καθώς «κανείς δεν είναι ανώτερος από κανέναν».
  • Παράλληλα, η Ιουλία Καλλιμάνη παραδέχτηκε ότι δεν ήταν έτοιμη για το κύμα αναγνωρισιμότητας που βιώνει, ωστόσο της αρέσει που βλέπει «μια διαφορετική αντιμετώπιση» λόγω της φήμης της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ιουλία Καλλιμάνη
Φωτογραφία: Instagram/iouliakallimani_official

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» έδωσε η γνωστή τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη, τονίζοντας πως «είμαι αληθινή, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου».

«Ό,τι κι αν γίνει το δείχνω. Αυτό που θα με ενοχλούσε στη νύχτα, είναι να με προσβάλλει κάποιος. Αυτό με ενοχλεί πολύ. Και η δράση φέρνει αντίδραση. Γίνομαι κι εγώ μετά… Δεν μπορώ να το ελέγξω», δήλωσε αρχικά η Ιουλία Καλλιμάνη.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να αποκτήσει σύντομα οικογένεια, η τραγουδίστρια απαντά: «Αν δεν είχα ασχοληθεί τόσο πιστά με το τραγούδι, ίσως είχα κάνει νωρίτερα οικογένεια. Ίσως να είχα κάνει ένα παιδί που τα λατρεύω τα παιδιά. Θέλω πολύ να κάνω οικογένεια… Αυτό που με ενοχλεί στους ανθρώπους είναι η έπαρση… Κανείς δεν είναι ανώτερος από κανέναν. Αν πάω σε ένα μαγαζί και δε με βάλουν μέσα, δε θα θυμώσω επειδή είμαι η Καλλιμάνη. Αν δεν έκλεισα τραπέζι, τι να κάνω; Βλέπω όμως ότι έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση και μου αρέσει, δε μπορώ να πω ότι δε μου αρέσει».

Πώς εξέλαβε όλο αυτό το κύμα της αναγνωρισιμότητας και της επιτυχίας; Η ίδια απαντά: «Δεν ήμουν έτοιμη να το πάρω πάνω μου όλο αυτό το πράγμα που βιώνω αυτή τη στιγμή. Δεν ήμουν έτοιμη. Ίσως και τώρα, γίνονται πράγματα και δε μπορώ να τα αντιμετωπίσω όπως ενδεχομένως θα έπρεπε. Είμαι πολύ αυθόρμητη αλλά είμαι αληθινή».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένας στους τέσσερις άνδρες είναι εθισμένος στο πορνό και δηλώνει ότι δεν μπορεί να σταματήσει – Τι προκαλεί αυτό στις σχέσε...

Γιατί το πρόσωπο δείχνει κουρασμένο τα Χριστούγεννα – 6 συμβουλές για νεανικό και σφριγηλό δέρμα

Συντάξεις: «Παράθυρο» για αυξήσεις στις επικουρικές – Πού θα κυμανθούν

UBS: Πώς μπορούν να επηρεάσουν τον πληθωρισμό οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:00 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Κέισι Μίζιου: Η αποκάλυψη για το τέλος της φιλίας της με την Άννα Μαρία Ηλιάδου – «Βγαίναμε έξω για καφέ και δεν είχαμε κάτι να πούμε…»

Καλεσμένη στο κανάλι του Fipster στο Youtube ήταν η Κέισι Μίζιου, στη στήλη «Bam Boom». Ανάμεσ...
13:55 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Μου είχαν στείλει μία γλάστρα και κατάλαβα ότι είχε μέσα κοριό – Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα πολύ άσχημα»

Τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη υποδέχτηκε το πρωί του Σαββάτου (27/12) η Σίσσυ Χρηστίδου. Κατά τη δι...
12:45 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η απάντηση μετά την ανάρτηση με τον «influencer Χριστό»

Την ημέρα των Χριστουγέννων ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Faceb...
12:09 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Λένα Μαντά: «Μετά τον θάνατο του Γιώργου, έχω κάνει στροφή 180 μοιρών – Ήταν το στήριγμά μου»

Τον Ιούνιο του 2024 έφυγε από την ζωή ο σύζυγος της Λένας Μαντά, Γιώργος. Σε συνέντευξή της στ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα