Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες, είναι άτυχοι στα οικονομικά τους και δυσκολεύονται να κερδίσουν χρήματα

  • Η αρχαία πρακτική της αριθμολογίας υποστηρίζει ότι όσοι γεννιούνται σε συγκεκριμένες ημέρες, όπως οι 2, 4, 7 και 3 (και συναφείς ημερομηνίες), είναι άτυχοι με τα χρήματα και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση τους.
  • Για πολλά από αυτά τα άτομα, η οικονομική επιτυχία μπορεί να έρθει μόνο μέσω σκληρής δουλειάς και επιμονής, καθώς η θέληση και η τύχη μπορεί να είναι ανεπαρκείς.
  • Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται σε όσους γεννήθηκαν υπό τον αριθμό 7, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε εξαιρετικά πλούσιοι είτε οι χειρότεροι χαμένοι χρημάτων, με την αποφυγή ριψοκίνδυνων συμπεριφορών να είναι επιτακτική.
Οι άνθρωποι πάντα αναζητούν νέους τρόπους για να βγάλουν χρήματα. Ωστόσο, η αρχαία πρακτική της αριθμολογίας υποστηρίζει ότι όσοι γεννιούνται σε συγκεκριμένες ημέρες είναι άτυχοι με τα χρήματα και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση χρημάτων.

Άτομα που γεννήθηκαν στις εξής ημερομηνίες είναι οικονομικά άτυχοι

  • Αριθμός 2 (Άτομα που γεννήθηκαν στις 2, 11, 20, 29)
  • Αριθμός 4 (Άτομα που γεννήθηκαν στις 4, 13, 22 ή 31)
  • Αριθμός 7 (Άτομα που γεννήθηκαν στις 7, 16 και 25)
  • Αριθμός 3 (Άτομα που γεννήθηκαν στις 3, 12, 21, 30)

Αριθμός 2 (Άτομα που γεννήθηκαν στις 2, 11, 20, 29)

Για αυτά τα άτομα, το να κερδίσουν χρήματαείναι λίγο πιο δύσκολο απ’ ό,τι για τους άλλους, καθώς δεν καταβάλλουν την απαραίτητη προσπάθεια για να τα αποκτήσουν. Η θέλησή σας είναι ανεπαρκής.

Ως αποτέλεσμα, ακόμα κι αν έχετε εξαιρετικές προθέσεις, δεν θα τις ακολουθήσετε μέχρι τέλους. Απλώς έχετε κακή οικονομική τύχη και δεν θα κερδίσετε χρήματα χωρίς να εργαστείτε για αυτά. Η επιτυχία σας μπορεί να έρθει μόνο μέσω σκληρής δουλειάς. Για εσάς, η κληρονομημένη περιουσία είναι επίσης μια αδιευκρίνιστη περιοχή.

Αριθμός 4 (Άτομα που γεννήθηκαν στις 4, 13, 22 ή 31)

Μπορεί να βρείτε εξαιρετικά δύσκολο να κερδίσετε χρήματα, καθώς σας λείπει η τύχη σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, καταβάλλετε μεγάλη προσπάθεια, είστε επίμονοι και δεν αφήνετε την ήττα να σας καταβάλλει.

Μπορείτε να πετύχετε πλούτη και οικονομική ικανοποίηση μέσω σκληρής δουλειάς. Προσπαθήστε να σκέφτεστε θετικά συνεχώς και να αποφεύγετε αρνητικές σκέψεις.

Αριθμός 7 (Άτομα που γεννήθηκαν στις 7, 16 και 25)

Όταν ο αριθμός 7 σχετίζεται με τα χρήματα, αναδύονται δύο ξεχωριστές δυνατότητες. Είτε είναι εξαιρετικά πλούσιοι, είτε οι χειρότεροι χαμένοι χρημάτων.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την φιλοδοξία σας για να πραγματοποιήσετε τους στόχους που έχετε θέσει, καθώς αυτό είναι κάτι θετικό για εσάς.

Ωστόσο, προσπαθήστε να αποφύγετε οποιαδήποτε ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, όπως ο τζόγος ή η έναρξη νέας επιχείρησης χωρίς να κάνετε επαρκή έρευνα, καθώς αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική οικονομική απώλεια.

Αριθμός 3 (Άτομα που γεννήθηκαν στις 3, 12, 21, 30)

Άτομα που βρίσκονται κάτω από αυτό το όριο θα είναι οικονομικά ευημερούντα, αλλά θα αντιμετωπίσουν και προκλήσεις. Μπορείτε να προσελκύσετε χρήματα χρησιμοποιώντας την καλή σας κρίση και κατανόηση.

Ένα ακόμα από τα δυνατά σας σημεία είναι οι διαπροσωπικές σας ικανότητες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε στην κοινωνία.

