Τροχαίο στην Πατρών-Πύργου: Κατέληξε και ο 30χρονος που είχε τραυματιστεί – Η οικογένειά του δώρισε τα όργανά του

Σύνοψη από το

  • Βαρύ πένθος στον Λάππα Αχαΐας, καθώς ο 30χρονος Αλέξανδρος Π., που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα των Χριστουγέννων, κατέληξε έπειτα από μάχη για τη ζωή του. Πλέον, οι νεκροί από το δυστύχημα ανέρχονται σε δύο.
  • Η οικογένεια του 30χρονου αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά του, χαρίζοντας έτσι ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας.
  • Το ίδιο δυστύχημα είχε στοιχίσει τη ζωή και σε έναν 16χρονο Ρομά που επέβαινε στο δεύτερο όχημα, ενώ η Τροχαία Πατρών συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού περιστατικού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΧΑΙΑ

Βαρύ είναι το πένθος στο οποίο έχει βυθιστεί η κοινωνία του Λάππα Αχαΐας, καθώς και ο 30χρονος Αλέξανδρος Π., ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, κατέληξε.

Τροχαίο με εκτροπή νταλίκας στην παλαιά εθνική Βόλου – Λάρισας – «Ο δρόμος είναι δεν είναι ασφαλής» καταγγέλλει αναγνώστης στο enikos.gr – ΦΩΤΟ

Οι δικοί του άνθρωποι αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά του, χαρίζοντας έτσι ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας, σύμφωνα με το Thebest.gr.

Μετά το δυστύχημα, ο Αλέξανδρος μεταφέρθηκε αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όμως λόγω της ανάγκης εισαγωγής σε ΜΕΘ διακομίσθηκε στο ΚΑΤ της Αθήνας. Σήμερα (27/12), δυστυχώς, κατέληξε έπειτα από λίγες ημέρες μάχης για τη ζωή του.

Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή και σε έναν 16χρονο Ρομά, που επέβαινε στο δεύτερο όχημα, προκαλώντας σοκ και θλίψη στην οικογένειά του και την ευρύτερη περιοχή. Συνολικά τέσσερα άτομα είχαν τραυματιστεί και είχαν διακομισθεί στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

Η Τροχαία Πατρών συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, ενώ η τοπική κοινωνία θρηνεί για δύο νέους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα.

Οι κάτοικοι του Λάππα και η εκκλησία της περιοχής είχαν ήδη εκφράσει τη στήριξή τους στον 30χρονο με παρακλήσεις υπέρ της υγείας του, ωστόσο η τραγική εξέλιξη βύθισε ξανά την κοινότητα σε θλίψη.

21:33 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

