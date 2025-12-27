Τροχαίο με εκτροπή νταλίκας στην παλαιά εθνική Βόλου – Λάρισας – «Ο δρόμος είναι δεν είναι ασφαλής» καταγγέλλει αναγνώστης στο enikos.gr – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Πλατύκαμπου Λάρισας, καθώς ένα φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Όπως καταγγέλλει αναγνώστης του enikos.gr, «μια νταλίκα εξετράπη, σε έναν δρόμο που είναι χάλια χωρίς ασφάλεια και στον οποίο η αστυνομία εκτρέπει την κυκλοφορία. Η κυκλοφορία διεξάγεται σε σε μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο από το συμβάν προκλήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα στο συγκεκριμένο σημείο, με τα οχήματα να κινούνται με δυσκολία.

