Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα για 67χρονο σε κρεοπωλείο στην Καλαμαριά 

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, όταν άνδρας 67 ετών τραυματίστηκε ύστερα από πτώση από ύψος, κατά τη διάρκεια της εργασίας του μέσα σε κρεοπωλείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 09:30 διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό, το οποίο κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρό, λόγω της κατάστασης του τραυματία. Άμεσα εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ακινητοποίησης και αναζωογόνησης, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.

Ο 67χρονος διασωληνώθηκε επί τόπου από το ιατρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναπνευστική του λειτουργία, και αφού σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και νοσηλεία.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά τέσσερις διασώστες και έναν ιατρό του ΕΚΑΒ.