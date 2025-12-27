Η Realnews αυτής της Κυριακής (28/12/2025)

Με τίτλο: «Οι προκλήσεις του 2026 για την οικονομία» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Τι προβλέπουν με άρθρα και δηλώσεις τους στην «R» κορυφαία στελέχη της πολιτικής σκηνής και της αγοράς.

Οι ευκαιρίες και τα στοιχήματα της νέας χρονιάς: Οι στόχοι για την αύξηση των εισοδημάτων, για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, της ανταγωνιστικότητας, της βιομηχανίας και της μεταποίησης και για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αναμένεται να παίξουν οι εξαγωγές, η επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης και η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η σημασία των πολιτικών εξελίξεων.

Γράφουν (κατά αλφαβητική σειρά): Μιλένα Αποστολάκη, Χρίστος Δήμας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Σταύρος Καφούνης, Νίκη Κεραμέως, Ολγα Κεφαλογιάννη, Βασίλης Κορκίδης, Χάρης Μαμουλάκης, Γιάννης Μπρατάκος, Νίκος Παπαθανάσης, Σταύρος Παπασταύρου, Δημήτρης Παπαστεργίου, Παναγιώτης Πετράκης, Κώστας Τσιάρας, Γιάννης Χαλικιάς, Κωστής Χατζηδάκης, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

Τρομάζει την Αγκυρα η συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ. Εντονες αντιδράσεις από Φιντάν και Γκιουλέρ για την τριμερή στα Ιεροσόλυμα. Ιδιαίτερη ενόχληση έχουν προκαλέσει τα όσα είπε ο Νετανιάχου για την αναβίωση των αυτοκρατοριών, η δέσμευση για το καλώδιο GSI και η κοινή βούληση Αθήνας, Τελ Αβίβ και Λευκωσίας να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους στην ανατολική Μεσόγειο. Μεγάλη ανησυχία για την επικείμενη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να επαναλάβει την αντίθεσή του στην πώληση των F-35 στην Τουρκία.

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η μείωση παρακράτησης φόρου φέρνει αυξημένες αποδοχές από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Αναλυτικά παραδείγματα ανά κατηγορία.

Εγκλημα στο Κολωνάκι: Οι καταθέσεις που στρίμωξαν τον μητροκτόνο. Οι μαρτυρίες από τους γείτονες της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας πρώην υπουργού. Οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε ο 60χρονος γιος της πριν συλληφθεί για τη δολοφονία της.

Στα άκρα η διαμάχη για τον Γ. Μαζωνάκη. Βροχή μηνύσεων προαναγγέλλουν μέσω της «R» οι δικηγόροι του δημοφιλούς τραγουδιστή και του επιχειρηματία που καταγγέλλεται για εκβιασμό.

 

Δείτε το τηλεοπτικό σποτ

 

