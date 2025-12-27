Ινδονησία: Βυθίστηκε σκάφος με 11 επιβαίνοντες – Αγνοείται τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία

Μια τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία αγνοείται έπειτα από την βύθιση πλοιαρίου με 11 επιβαίνοντες στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας και υπό σφοδρή κακοκαιρία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισπανικές αρχές και μετέδωσε ινδονησιακό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι δύο άλλοι επιβάτες -δύο τουρίστες από την Ισπανία- τετραμελές πλήρωμα και ένας ξεναγός–διασώθηκαν όλοι στη διάρκεια του ατυχήματος που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara.

Το πλοιάριο ανατράπηκε καθώς τα κύματα έφθαναν τα τρία μέτρα, στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο νησί Λαμπουάν Μπάτζο, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών, δήλωσαν οι λιμενικές αρχές του νησιού στο πρακτορείο Antara.

Ινδονησιακά συνεργεία διάσωσης αναζητούν την αγνοούμενη οικογένεια, όπως είπε στο Reuters το ισπανικό ΥΠΕΞ.