Βίντεο από την στιγμή που 38χρονος και 18χρονος ρίχνουν στερεά απόβλητα σε δρόμο του Βοτανικού 

Από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης που συγκροτήθηκε από τη Γ.Α.Δ.Α. για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, 2 άτομα, ηλικίας 38 και 18 ετών, για απόρριψη στερεών αποβλήτων σε δρόμο του Βοτανικού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της Τρίτης, κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με όχημα που μεταφέρει απόβλητα και κατευθύνεται σε δρόμο του Βοτανικού για τη απόρριψή τους, κατελήφθησαν από τους αστυνομικούς οι δύο κατηγορούμενοι επιβαίνοντες, να απορρίπτουν στερεά απόβλητα στο εν λόγω σημείο.

Άμεσα τα δύο άτομα ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω όχημα που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των αποβλήτων.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.

