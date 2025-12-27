Αγρότες: Κλείνουν το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα – Αποκλεισμός και στην Εγνατία Οδό από το μπλόκο της Ροδόπης 

Σύνοψη από το

  • Λίγο μετά τις 12 έκλεισε το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα, ενώ σε αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού προχώρησαν οι αγρότες και στο μπλόκο της Ροδόπης.
  • Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου επί της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μετά τις 15:00 για περίπου δύο με τρεις ώρες. Επίσης, στις 12:00 ήταν προγραμματισμένο να κλείσει και το τελωνείο των Ευζώνων.
  • Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους και καλούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να σταθούν στο πλευρό τους και να προσέλθουν στο μπλόκο την Κυριακή.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Με διαδοχικές συνελεύσεις στα μπλόκα οριστικοποιούν τις επόμενες κινήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Λίγο μετά τις 12 έκλεισε το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τη Δευτέρα οπότε θα κλείσει και αυτό. Θα ανοίξει ξανά την Τρίτη για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, σε αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού προχώρησαν οι αγρότες και στο μπλόκο της Ροδόπης.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου επί της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μετά τις 15:00 για περίπου δύο με τρεις ώρες. Σήμερα θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη και στο Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια, ενώ στις 12:00 ήταν προγραμματισμένο να κλείσει και το τελωνείο των Ευζώνων χωρίς να έχει προγραμματιστεί η διάρκεια του αποκλεισμού.

Οι αγρότες καλούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να σταθούν στο πλευρό τους και να προσέλθουν στο μπλόκο την Κυριακή προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές και να πάρουν δύναμη ο ένας από τον άλλον.

Το αγροτικό μπλόκο Ροδόπης έκλεισε ξανά την Εγνατία Οδό

Μετά την απόφασή τους από την περασμένη Δευτέρα ενόψει των Χριστουγέννων να ανοίξουν το μπλόκο τους επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής, στο ρεύμα προς Ξάνθη, οι αγρότες της Ροδόπης επανήλθαν σήμερα στο σημείο, και από τις 11:00 έχουν αποκλείσει και πάλι την κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

Έτσι οι οδηγοί κατευθύνονται στην έξοδο της Κομοτηνής και συνεχίζουν την πορεία τους είτε από την παλαιά εθνική οδό (μέσω Πόρτο Λάγους) είτε μέσω Ιάσμου, από του οποίου τον κόμβο της Εγνατίας μπορούν να ξαναμπούν στον αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

