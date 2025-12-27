Θρίλερ στις ΗΠΑ: Βρέθηκε το πτώμα αγνοούμενης μητέρας σε αγρόκτημα – Είχε εξαφανιστεί πριν από 18 μήνες υπό «ύποπτες συνθήκες»

Το πτώμα μιας αγνοούμενης μητέρας στη Νεμπράσκα βρέθηκε σχεδόν 18 μήνες μετά την εξαφάνισή της, με έναν ύποπτο για τη δολοφονία της να βρίσκεται ήδη υπό κράτηση για κατηγορίες που δεν σχετίζονται με την υπόθεση, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Τζέρικα Χάμρε, 30 ετών, δηλώθηκε αγνοούμενη στις 3 Ιουλίου του περασμένου έτους, όταν δεν παρέλαβε τις δύο κόρες της, ηλικίας 9 και 10 ετών σήμερα, από τους γονείς της στο Λίνκολν.

Η αστυνομία γρήγορα χαρακτήρισε την εξαφάνιση ως «ύποπτη υπόθεση» και διεξήγαγε μια τεράστια, «αδιάκοπη» έρευνα «σε πάνω από 1.000 τετραγωνικά μίλια δάσους, λιμνών, ποταμών και αγροτικών εκτάσεων», δήλωσε ο αστυνομικός του Λίνκολν, Μπεν Μίλερ, σε συνέντευξη Τύπου.

Πώς εντοπίστηκε το πτώμα της

Ωστόσο, το άψυχο σώμα της βρέθηκε τελικά τυχαία, όταν κάποιος που ετοιμαζόταν να πουλήσει ένα αγρόκτημα ανακάλυψε ένα πτώμα σε ένα υπόστεγο στην κομητεία Φέρνας, κοντά στο Όξφορντ, περίπου 3 ώρες (με αυτοκίνητο) νοτιοδυτικά του Λίνκολν. Το πτώμα ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει στη μητέρα που είχε εξαφανιστεί.

«Η καρδιά μας ράγισε για την οικογένεια και τους φίλους της Τζέρικα, που για τους τελευταίους 18 μήνες αναζητούσαν απαντήσεις», δήλωσε ο Μίλερ, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση ερευνάται ως ανθρωποκτονία.

Το πτώμα «βρισκόταν εκεί για αρκετό καιρό», είπε ο αστυνομικός, τονίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες του αγροκτήματος δεν έχουν καμία σχέση με την Τζέρικα ή τους υπόπτους της υπόθεσης.

«Έχουμε ένα άτομο ενδιαφέροντος υπό κράτηση για άσχετες κατηγορίες», δήλωσε ο Μίλερ, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για την κοινότητα.

Δεν αναφέρθηκε η ταυτότητα του υπόπτου ούτε λεπτομέρειες για τις κατηγορίες για τις οποίες κρατείται. Το μόνο που επαναλάμβαναν οι αρχές είναι ότι οι άλλες κατηγορίες είναι «εντελώς άσχετες με αυτήν την υπόθεση». Επίσης, δεν δόθηκαν πληροφορίες για το πώς το άτομο κατέστη ύποπτο, ούτε για το κίνητρο ή την αιτία θανάτου.