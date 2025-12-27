Χιονιάς και πλημμύρες παραλύουν τις ΗΠΑ – Τεράστιες καταστροφές και 3 νεκροί στην Καλιφόρνια

Σύνοψη από το

  • Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και καθυστέρησαν στις ΗΠΑ λόγω του ισχυρού χιονιά που πλήττει τα βορειοανατολικά, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω επικίνδυνων συνθηκών.
  • Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Καλιφόρνια, όπου η πολιτεία δοκιμάζεται από βιβλική κακοκαιρία με έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις, έχοντας κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Εκτεταμένες καταστροφές καταγράφονται σε περιοχές της νότιας Καλιφόρνια, με σπίτια και αυτοκίνητα να έχουν θαφτεί κάτω από λάσπη, ενώ το Λος Άντζελες παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τις αρχές να προειδοποιούν για συνέχιση των φαινομένων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Χιονιάς και πλημμύρες παραλύουν τις ΗΠΑ – Ανυπολόγιστες καταστροφές και τρεις νεκροί στην Καλιφόρνια

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και καθυστέρησαν σήμερα στις ΗΠΑ, εξαιτίας του ισχυρού χιονιά που πλήττει πολλές περιοχές στα βορειοανατολικά της χώρας, εν μέσω αυξημένης εορταστικής κίνησης.

Από το βράδυ της Παρασκευής (26/12), 1.600 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ περισσότερες από 7.400 καθυστέρησαν, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται σε αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, της Βοστώνης και του Σικάγο.

Σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ οι μετεωρολόγοι προβλέπουν χιονόπτωση έως και 20 εκατοστά κατά τόπους, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, λόγω επικίνδυνων συνθηκών στους δρόμους.

Την ίδια ώρα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Καλιφόρνια, όπου η πολιτεία δοκιμάζεται από βιβλική κακοκαιρία, με έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η πολιτεία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εικόνες εκτεταμένης καταστροφής καταγράφονται σε περιοχές της νότιας Καλιφόρνια, όπως στην ορεινή κοινότητα High School, όπου αυτοκίνητα έχουν θαφτεί κάτω από τη λάσπη και τα συντρίμμια, ενώ ολόκληρα σπίτια έχουν καταστραφεί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.

Σε κάποιες περιοχές, κάτοικοι κατασκεύασαν αυτοσχέδια αντιπλημμυρικά φράγματα, σε μια προσπάθεια να εκτρέψουν τη ροή των ορμητικών υδάτων.

Το Λος Άντζελες παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι αρχές προειδοποιούν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες αντιβιοτικών κατά της ακμής και των λοιμώξεων

Πότε μπορεί να είναι το φούσκωμα σύμπτωμα προβλήματος στον προστάτη

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με «πέναλτι»

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν στις 27 Ιανουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:28 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Η Ρωσία μας επιτέθηκε με 500 drones και 40 πυραύλους – «Δεν θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο»

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone...
12:18 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Θρίλερ στις ΗΠΑ: Βρέθηκε το πτώμα αγνοούμενης μητέρας σε αγρόκτημα – Είχε εξαφανιστεί πριν από 18 μήνες υπό «ύποπτες συνθήκες»

Το πτώμα μιας αγνοούμενης μητέρας στη Νεμπράσκα βρέθηκε σχεδόν 18 μήνες μετά την εξαφάνισή της...
11:52 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Η τροχαία σταμάτησε τον Άγιο Βασίλη για… υπερβολική ταχύτητα – Βίντεο

Σε αυτοκινητόδρομο του Οχάιο στις ΗΠΑ ο Άγιος Βασίλης είχε μια απρόσμενη στάση, όταν αστυνομικ...
10:29 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσικά drones σφυροκοπούν την Ουκρανία λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι – Χιλιάδες σπίτια χωρίς θέρμανση στο Κίεβο

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία επιτέθ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα