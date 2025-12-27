Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης – 48χρονος, χωρίς δίπλωμα, πέρασε και κόκκινο

Σύνοψη από το

  • Τρία άτομα συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, σήμερα τα ξημερώματα, σε ελέγχους που έγιναν από την Τροχαία στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης.
  • Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 48χρονος αλλοδαπός, που οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ επίσης είχε παραβιάσει ερυθρούς σηματοδότες και στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.
  • Ακόμη δύο άτομα, μία 30χρονη και μια 21χρονη αλλοδαπή, συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης. Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Περιπολικό

Τρία άτομα συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, σήμερα τα ξημερώματα, σε ελέγχους που έγιναν από την Τροχαία στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης. Τρία άτομα συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, σήμερα τα ξημερώματα, σε ελέγχους που έγιναν από την Τροχαία στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 48χρονος αλλοδαπός, που οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ επίσης είχε παραβιάσει ερυθρούς σηματοδότες και στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ακόμη δύο άτομα συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, μία 30χρονη και μια 21χρονη αλλοδαπή.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες αντιβιοτικών κατά της ακμής και των λοιμώξεων

Πότε μπορεί να είναι το φούσκωμα σύμπτωμα προβλήματος στον προστάτη

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με «πέναλτι»

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν στις 27 Ιανουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:38 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Κλείνουν το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα – Αποκλεισμός και στην Εγνατία Οδό από το μπλόκο της Ροδόπης 

Με διαδοχικές συνελεύσεις στα μπλόκα οριστικοποιούν τις επόμενες κινήσεις τους οι αγρότες, οι ...
11:44 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Αθήνα: Οδηγός οχήματος επιχείρησε να τραβήξει όπλο με σφαίρα στη θαλάμη κατά αστυνομικών που τον κάλεσαν σε έλεγχο 

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη, βραδινές ώρες της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου στο κέντ...
11:36 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Ούτε στην κηδεία της μητέρας του είχε πάει ο 60χρονος γιος της – Τα χρέη, το σπίτι στο Κολωνάκι και ο σχεδιασμός του εγκλήματος

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου από τον ίδιο της τον γιο, ο ο...
11:22 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αττική – Ο Ευθύμης Λέκκας εξηγεί γιατί δεν φταίει μόνο η ποσότητα της βροχής

Οι έντονες πλημμυρικές εικόνες που καταγράφονται στην Αττική μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις δεν...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα