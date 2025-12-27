Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπορεί να μετράει δεκαετίες πλέον στον χώρο της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, ωστόσο είχε καταφέρει να προστατέψει την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας, και αυτά που ξέραμε για τον καλλιτέχνη ήταν ελάχιστα.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η προσωπική του ζωή άρχισε να απασχολεί έντονα τον κόσμο, με αποκορύφωμα το 2025 και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο και μετά.

Το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου, λίγες μέρες μόνο πριν αποχαιρετήσουμε το 2025, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να δημοσιεύσει ένα βίντεο, από το μέρος που επισκεπτόταν συχνά με το σκυλάκι του, το οποίο πριν από λίγους μήνες έφυγε από την ζωή, και να δώσει την δική του απάντηση.

Ο ερμηνευτής χωρίς να αναφερθεί στις δύο υποθέσεις που φέτος τον έφεραν στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ευχαρίστησε τον κόσμο για τον τρόπο που αντέδρασε σε όσα ειπώθηκαν για εκείνον. Ακόμα, έστειλε το δικό του μήνυμα σε αυτούς που όπως είπε «νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια»

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Μία πολύ όμορφη καλημέρα από ένα μέρος που ερχόμουν και έτρεχα με την Αρίθα, το κορίτσι μου, το παιδί μου. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, για τον τρόπο που αντιδράσατε ή βγάλατε άποψη όλον αυτόν τον καιρό, όλον αυτόν τον χρόνο», ανέφερε αρχικά ο καλλιτέχνης.

Συνεχίζοντας, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε ότι: «Ήταν ένας αρκετά δύσκολος χρόνος, εγώ θα έλεγα χρονιά δοκιμασίας, δοκιμασίας από τον Θεό, αν θα αλλαξοπιστήσω που λέω. Θέλω να σας πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ που κάθε Πέμπτη και Σάββατο στην Ακτή ζω ένα όνειρο, ένα όνειρο!».

«Όπως και τελειώνοντας ο χρόνος, θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια, με αρκετές δυσκολίες θα έλεγα, αλλά και με τεράστια δώρα, φτάνει! Φτάνει! Η υπομονή είναι αρετή, δεν δηλώνει ηττοπάθεια. Άλλωστε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Κύριες και κύριοι καλή χρονιά. Με πίστη, με πίστη, με πίστη. Καλή χρονιά σε όλους», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.