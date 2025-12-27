Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Παραιτήθηκε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων – Είναι η… 11η που φεύγει μέσα σε 5 χρόνια

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι έχασαν ακόμη μία υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Η Διευθύντρια Επικοινωνίας, Μέρεντιθ Μέινς, αποχωρεί χωρίς να έχει συμπληρώσει ούτε έναν χρόνο εργασίας για τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ.

Μια πηγή κοντά στη Μέινς αποκάλυψε στο Page Six: «Είναι ακλόνητη και δεν παραπονιέται… πραγματικά απόλαυσε τον χρόνο της εκεί, αλλά κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να φύγεις». «Καθώς προέρχεται από τους τομείς της τεχνολογίας και των επενδύσεων, είναι συνηθισμένη σε τόσα πολλά που συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε η πηγή.

«Άλλοι μπορεί να πίστευαν ότι δεν είχε ένα παραδοσιακό υπόβαθρο, αλλά νομίζω ότι λειτούργησε καλά. Η ποσότητα όσων κατάφερε σε σχεδόν έναν χρόνο ήταν απίστευτη — λάνσαρε το podcast και το τηλεοπτικό σόου της Μέγκαν… και φρόντισε το φιλανθρωπικό έργο του Πρίγκιπα Χάρι».

Η πηγή ανέφερε ότι η Μέινς «έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Ακούγεται ότι έχει ετοιμάσει ένα σωρό πράγματα για την πρωτοχρονιά. Και είναι πολύ χαρούμενη».

Τι δήλωσε μετά την παραίτηση η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων

Η Μέινς δήλωσε στο Page Six: «Ύστερα από έναν χρόνο εμπνευσμένης δουλειάς με τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, Δούκα και Δούκισσα του Σάσεξ, και το Archewell, θα αναζητήσω μια νέα ευκαιρία το 2026. Έχω την μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη και σεβασμό προς το ζευγάρι και την ομάδα, και για το καλό που κάνουν στον κόσμο».

Ένας εκπρόσωπος του ζευγαριού επιβεβαίωσε επίσης την εξέλιξη σε δήλωση στο Page Six.

«Η Μέρεντιθ Μέινς και η Method Communications ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με το Archewell», είπε ο εκπρόσωπος. «Ο Δούκας και η Δούκισσα εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τη συνεισφορά τους και τους εύχονται καλή συνέχεια».

Η Μέινς ήταν στη θέση αυτή για περίπου 10 μήνες. Λέγεται πως είναι η 11η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων που αποχωρεί σε διάστημα 5 ετών. Η Sun, που ήταν η πρώτη που αποκάλυψε την είδηση, ανέφερε επίσης ότι ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μαρκλ διέκοψαν τις σχέσεις τους με την Method Communications PR consultants ύστερα από επτά μήνες.

Το μέσο ανέφερε ότι μια άλλη εταιρεία «πιστεύεται» ότι έχει επιλεγεί για να συνεργαστεί με το ζευγάρι. Η Sun ανέφερε ότι η Μέινς δεν θα αντικατασταθεί ως CCO — ο διευθυντής επικοινωνιών για Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, Λίαμ Μάγκουαϊρ, θα αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής στη θέση της.

«Υπήρξαν κάποιες αμφιβολίες όταν επιλέχθηκαν η Method και η Μέρεντιθ λόγω της μεγάλης εμπειρίας τους στον τομέα της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε σχέση με το έργο του ζευγαριού», είπε μια πηγή στο μέσο.

Απολύσεις στο Archewell Foundation

Το Page Six είχε επιβεβαιώσει τον Ιούνιο ότι τέσσερα μέλη του προσωπικού είχαν αποχωρήσει από την ομάδα του ζευγαριού, συμπεριλαμβανομένων του πρώην αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου στο Λος Άντζελες, Κάιλ Μπούλια, του πρώην εκπροσώπου Τύπου στο Ηνωμένο Βασίλειο, Τσάρλι Γκίψον, και δύο μελών της προσωπικής τους ομάδας.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι το Archewell Foundation έχει μετονομαστεί σε Archewell Philanthropies. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Page Six επιβεβαίωσε επίσης ότι το 60% του προσωπικού του Archewell Philanthropies, δηλαδή τρία άτομα, είχε απολυθεί. Ένας εκπρόσωπος του ζευγαριού δήλωσε ότι οι αλλαγές ήταν «αναπόφευκτες».

«Επί του παρόντος, η ίδια πλήρης ομάδα παραμένει στη θέση της», είπε ο εκπρόσωπος. «Αυτή η κίνηση σημαίνει ότι ορισμένες απολύσεις προσωπικού είναι αναπόφευκτες, ιδιαίτερα σε θέσεις χαμηλότερου επιπέδου. Δεν θα συζητήσουμε περαιτέρω λεπτομέρειες για το προσωπικό, πέρα από το να πούμε ότι νιώθουμε τιμή που συνεργαστήκαμε με απίστευτα ταλαντούχους ανθρώπους που αφοσιώνονται στο να βοηθούν τους άλλους», συνέχισε η δήλωση.

Μια πηγή του Page Six ανέφερε ότι το ζευγάρι «αναγκάστηκε να μειώσει το προσωπικό» επειδή «τους κόστιζε πολύ» και ότι η οργάνωση αντιμετώπισε δυσκολίες με τη χρηματοδότηση.

«Το μεγάλο ερώτημα ήταν, θα κλείσει το Archewell ή θα αναλάμβανε άλλη φιλανθρωπική οργάνωση;», είπε η πηγή.

«Ο Χάρι και η Μέγκαν αναζητούσαν έναν οικονομικό χορηγό, κάποιον που να αναλάβει τα έξοδα και να κρατήσει τα πράγματα σε χαμηλό κόστος. Στην πραγματικότητα, όλα είναι ψέματα και μύθοι».

Ο Πρίγκιπας Χάρι, 41, και η πρώην ηθοποιός των “Suits”, 44, εγκατέλειψαν γνωστά καθήκοντα ως μέλη της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας το 2020 και μετακόμισαν στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, όπου μεγαλώνουν τα παιδιά τους, τον Πρίγκιπα Άρτσι, 6, και την Πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 4. Λίγο μετά τη μετακόμιση, ίδρυσαν το Archewell, που πρόσφατα γιόρτασε την πέμπτη του επέτειο.

Εκτός από τη διεύθυνση της φιλανθρωπικής οργάνωσης, η μητέρα των δύο παιδιών λάνσαρε τη lifestyle μάρκα της «As Ever» και παρουσίασε δύο σεζόν της σειράς «With Love, Meghan» στο Netflix.