Ρωσικά drones σφυροκοπούν την Ουκρανία λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι – Χιλιάδες σπίτια χωρίς θέρμανση στο Κίεβο

  • Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι, η Ρωσία επιτέθηκε στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας με πυραύλους και drones. Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα, όπου τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες του με τον Τραμπ θα εστιαστούν στα εδάφη που θα τεθούν υπό τον έλεγχο κάθε πλευράς μετά από μια παύση των εχθροπραξιών. Ένα σχέδιο 20 σημείων που ετοίμασαν οι ΗΠΑ για ειρηνευτική συμφωνία έχει συμπληρωθεί κατά 90%.
  • Μια συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας ανάμεσα στην Ουκρανία και τις ΗΠΑ είναι σχεδόν έτοιμη, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι «Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω». Ο Ζελένσκι θέλει μια πιο μακρά συμφωνία με νομικά δεσμευτικούς όρους.
Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία επιτέθηκε στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Ζελένσκι: Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν τη Λευκορωσία για επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας

Πριν από τις επιθέσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι οι συνομιλίες θα έχει αύριο, Κυριακή, στη Φλόριντα θα εστιαστούν στα εδάφη που θα τεθούν υπό τον έλεγχο κάθε πλευράς έπειτα από μια παύση των εχθροπραξιών που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη μικρότερη γειτονική της χώρα, στην πιο φονική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εκρήξεις στο Κίεβο

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο καθώς ενεργοποιούνταν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και ο στρατός ανέφερε στην εφαρμογή Telegram πως αναπτύχθηκαν πύραυλοι. Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε πως ρωσικά drones στοχοποιούσαν την πρωτεύουσα και περιοχές στο βορειοανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας.

Η επίθεση συνεχιζόταν στις 8.00 π.μ. και ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή παρέμενε σε ισχύ στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Ρόιτερς. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσαν οι αρχές του Κιέβου.

Περισσότερα από 2.600 κτίρια κατοικιών, 187 παιδικοί σταθμοί και 138 σχολεία στο Κίεβο έχουν μείνει χωρίς θέρμανση, όπως δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα ήταν γύρω στο μηδέν σήμερα το πρωί.  Οι αρχές στην περιοχή του Κιέβου, που περιβάλλει την πρωτεύουσα αλλά δεν την περιλαμβάνει, ανέφεραν πως μετά την επίθεση έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 320.000 νοικοκυριά.

Τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν το προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων Ζέσουφ και Λούμπλιν, στη δυτική Ουκρανία, μετά την απογείωση μαχητικών από την πολωνική Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με ανάρτηση της πολωνικής Υπηρεσίας Αεροπλοΐας.  Η Ρωσία δεν έχει κάνει προσώρας σχόλιο για τις επιθέσεις.

Πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Το βράδυ της Πέμπτης, η Ρωσία έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και ενέτεινε τις επιθέσεις στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, όπου βρίσκονται τα κυριότερα λιμάνια της Ουκρανίας, δήλωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Εν μέσω συνεχιζόμενων σφοδρών μαχών, το εδαφικό παραμένει το κύριο διπλωματικό εμπόδιο. Ένα σχέδιο 20 σημείων που ετοίμασαν οι ΗΠΑ στην προσπάθεια να επιτύχουν ειρηνευτική συμφωνία έχει συμπληρωθεί κατά 90%, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Είπε πως μια συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας ανάμεσα στην Ουκρανία και τις ΗΠΑ είναι σχεδόν έτοιμη — ένα σημαντικό στοιχείο αφότου οι εγγυήσεις στα προηγούμενα χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αποδείχθηκαν άχρηστες.

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από το Νέο Έτος», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη διαδικασία.  «Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω», δήλωσε ο Τραμπ στο Politico. «Επομένως, θα δούμε τι έχει».

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ζελένσκι με τη συμμετοχή Ευρωπαίων

Πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα έχουν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία θα συμμετάσχει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο Ζελένσκι είπε στον αμερικανικό ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι οι ΗΠΑ προσέφεραν 15ετή συμφωνία σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας, η οποία θα μπορούσε να ανανεωθεί, όμως το Κίεβο θέλει μια πιο μακρά συμφωνία με νομικά δεσμευτικούς όρους προκειμένου να προστατευθεί απέναντι σε μια νέα ρωσική επίθεση.

Ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει πως η αυριανή συνάντηση θα πάει καλά. Είπε επίσης ότι περιμένει να μιλήσει με τον Πούτιν «σύντομα, όσο θέλω».

Εδαφικό και Ζαπορίζια

Εκτός από το εδαφικό, ένα κρίσιμο σημείο είναι ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, τον οποίο κατέλαβε η Ρωσία κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Η Μόσχα απαιτεί η Ουκρανία να αποσυρθεί από περιοχές της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις απέτυχαν να καταλάβουν στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν όλο το Ντονμπάς, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την περιφέρεια Λουχάνσκ.

Το Κίεβο θέλει οι μάχες να σταματήσουν στις γραμμές που ισχύουν σήμερα.

Βάσει ενός συμβιβασμού που πρότειναν οι ΗΠΑ, μια ελεύθερη οικονομική ζώνη θα εγκαθιδρυθεί αν η Ουκρανία εγκαταλείψει τμήματα της περιφέρειας Ντονέτσκ, αν και οι λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να τύχουν επεξεργασίας.

Σύμφωνα με το Axios, ο Ζελένσκι είπε πως αν δεν μπορέσει να ωθήσει τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν την «ισχυρή» θέση της Ουκρανίας στο εδαφικό, είναι πρόθυμος να θέσει το σχέδιο 20 σημείων σε δημοψήφισμα – υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός 60 ημερών ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να οργανώσει και να διεξαγάγει το δημοψήφισμα. Είπε ότι θέλει να ασκηθεί περισσότερη πίεση στη Ρωσία.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε πως η εκδοχή του Κιέβου για το σχέδιο 20 σημείων διαφέρει από αυτό που συζητάει η Ρωσία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Russia.

Εξέφρασε ωστόσο αισιοδοξία ότι τα θέματα έχουν φθάσε σε «σημείο καμπής» στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας διευθέτησης.

Ο σύμβουλος του Πούτιν για την εξωτερική πολιτική, ο Γιούρι Ουσάκοφ, μίλησε με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ αφότου η Μόσχα έλαβε τις προτάσεις των ΗΠΑ για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε το Κρεμλίνο την Παρασκευή. Δεν αποκάλυψε πώς βλέπει η Μόσχα τα έγγραφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

 

