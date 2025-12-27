Τηλεθέαση (26/12): Ποια προγράμματα ξεχώρισαν στην prime time της Παρασκευής;

Σύνοψη από το

  • Τα τηλεοπτικά προγράμματα έδωσαν τη «μάχη» τους για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου.
  • Στην prime time ζώνη της Παρασκευής, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 18,6%, ενώ βρέθηκε στην πρώτη θέση και στο δυναμικό κοινό με 20,9%.
  • Στο γενικό κοινό ακολούθησε η ελληνική ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» με 14,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό τη δεύτερη θέση κατέλαβε η ελληνική ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» με 14%.
Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα τηλεοπτικά προγράμματα έδωσαν για ακόμη ένα βράδυ τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Παρασκευής (26/12), την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 18,6%, ενώ ακολούθησε η ελληνική ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» με 14,3% και η ελληνική ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» με 11,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 20,9%, με  την ελληνική ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14% και στην τρίτη η ξένη ταινία «Αλαντίν» με 11,3% .

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 18,6%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Υπάρχει και φιλότιμο 14,3%
  • MEGA – Ελληνική ταινία – Ο φίλος μου ο Λευτεράκης 11,9%
  • ALPHA – Ελληνική ταινία – Ο γόης 11,2%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) 10,9%
  • STAR – Ξένη ταινία – Αλαντίν 9,5%
  • SKAI – Ξένη ταινία: Jurassic world – Η κυριαρχία 6,4%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Χριστούγεννα Αποκλειστικό 6,4%
  • MEGA – Έχω παιδιά (Ε) 5,2%
  • OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 20,9%
  • MEGA – Ελληνική ταινία – Ο φίλος μου ο Λευτεράκης 14%
  • STAR – Ξένη ταινία – Αλαντίν 11,3%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Υπάρχει και φιλότιμο 10,5%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) 9%
  • ALPHA – Ελληνική ταινία – Ο γόης 8%
  • SKAI – Ξένη ταινία: Jurassic world – Η κυριαρχία 5,9%
  • MEGA – Έχω παιδιά (Ε) 5,8%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Χριστούγεννα Αποκλειστικό 4,6%
  • OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 3,4%

