Τηλεθέαση (26/12): Ποια προγράμματα ξεχώρισαν στην prime time της Παρασκευής;

Τα τηλεοπτικά προγράμματα έδωσαν για ακόμη ένα βράδυ τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Παρασκευής (26/12), την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 18,6%, ενώ ακολούθησε η ελληνική ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» με 14,3% και η ελληνική ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» με 11,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 20,9%, με την ελληνική ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14% και στην τρίτη η ξένη ταινία «Αλαντίν» με 11,3% .

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 18,6%

ANT1 – Ελληνική ταινία: Υπάρχει και φιλότιμο 14,3%

MEGA – Ελληνική ταινία – Ο φίλος μου ο Λευτεράκης 11,9%

ALPHA – Ελληνική ταινία – Ο γόης 11,2%

ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) 10,9%

STAR – Ξένη ταινία – Αλαντίν 9,5%

SKAI – Ξένη ταινία: Jurassic world – Η κυριαρχία 6,4%

OPEN – Ξένη ταινία: Χριστούγεννα Αποκλειστικό 6,4%

MEGA – Έχω παιδιά (Ε) 5,2%

OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό