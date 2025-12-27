Ιουλία Καλλιμάνη: «Αυτή η κατάσταση με αναγκάζει να μην συμπεριφέρομαι όπως θα ήθελα…» – Η απάντησή της για το περιστατικό με τα λουλούδια και το νερό

Σύνοψη από το

  • Η Ιουλία Καλλιμάνη βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δυσάρεστο περιστατικό, καθώς θαμώνας της πέταξε λουλούδια μαζί με νερό στο πρόσωπο ενώ τραγουδούσε.
  • Η ερμηνεύτρια εκνευρίστηκε με την κίνηση του πελάτη και πλησιάζοντάς τον του εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της.
  • Μέσω ανάρτησης στο Instagram, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ενόχλησή της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι: «Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ιουλία Καλλιμάνη
Φωτογραφία: Instagram/iouliakallimani_official

Η Ιουλία Καλλιμάνη πριν από λίγες μέρες βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δυσάρεστο περιστατικό, ενώ τραγουδούσε. Συγκεκριμένα, την ώρα που ήταν στη σκηνή νυχτερινού κέντρου, θαμώνας της πέταξε λουλούδια μαζί με νερό στο πρόσωπο. Η ερμηνεύτρια εκνευρίστηκε με την κίνηση του πελάτη, όπως ήταν φυσικό, και πλησιάζοντάς τον του εξέφρασε με έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά της.

Το βράδυ της Παρασκευής (26/12) η Ιουλία Καλλιμάνη θέλησε να τοποθετηθεί για το περιστατικό, μέσα από μία ανάρτηση που πραγματοποίησε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Στο story της, η τραγουδίστρια εξέφρασε και πάλι την ενόχλησή της για αυτό που συνέβη, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν δείχνει σεβασμό, γεγονός που την αναγκάζει να αντιδρά με τρόπο που η ίδια δεν επιθυμεί.

Συγκεκριμένα, η Ιουλία Καλλιμάνη έγραψε: «Θα ήθελα να εκφράσω την ενόχλησή μου για το περιστατικό όπου μου πετάχτηκαν λουλούδια στο πρόσωπο. Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα.

Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι, και η αμοιβαιότητα του σεβασμού είναι απαραίτητη. Αυτή η κατάσταση με αναγκάζει να μην συμπεριφέρομαι όπως θα ήθελα, και ελπίζω να το κατανοήσουμε αυτό. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο και να μην χρειαστεί να βρεθώ ξανά σε παρόμοια θέση».

Ιουλία Καλλιμάνη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η 71χρονη γιαγιά που νικάει γυναίκες με τα μισά της χρόνια της αποκαλύπτει το εβδομαδιαίο μυστικό της – Θα το τολμούσατε;

Smoothie κατά της γήρανσης: Ενισχύει το κολλαγόνο και διατηρεί νεανική επιδερμίδα – Πώς να το φτιάξετε

Οι αθλητικές εφημερίδες 27/12/2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 27/12/2025

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:12 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Χατζίδου: «Η μικρή είχε απορία για το τεχνητό πόδι του Ετεοκλή – Αποφάσισε να της πει ότι έπεσε ένας κομήτης πάνω του»

Συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» παραχώρησαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Το αγαπημέν...
08:38 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Σμαράγδα Καρύδη: Τραγούδησε και χόρεψε την «Μαλάμω» – Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά

Οι ημέρες των γιορτών είναι μία πολύ καλή ευκαιρία ώστε να βρεθείτε με αγαπημένα σας πρόσωπα, ...
03:59 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Σπύρος Μπιμπίλας: «Ο πατέρας μου πέθανε πολύ επώδυνα – Μετά την ταφή έπιασε φωτιά το σπίτι…»

Συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso παραχώρησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος μίλησε για δύσκολες...
21:56 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Το άγνωστο ταξίδι με την Ζωή Λάσκαρη – «Ήταν τρελό δέσιμο το να είσαι 4 μήνες με τη μάνα σου υπό τέτοιες συνθήκες»

Το ταξίδι που είχε κάνει με τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη, για τέσσερις ολόκληρους μήνες, περιέγρ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα