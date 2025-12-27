Ιουλία Καλλιμάνη: «Αυτή η κατάσταση με αναγκάζει να μην συμπεριφέρομαι όπως θα ήθελα…» – Η απάντησή της για το περιστατικό με τα λουλούδια και το νερό

Η Ιουλία Καλλιμάνη πριν από λίγες μέρες βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δυσάρεστο περιστατικό, ενώ τραγουδούσε. Συγκεκριμένα, την ώρα που ήταν στη σκηνή νυχτερινού κέντρου, θαμώνας της πέταξε λουλούδια μαζί με νερό στο πρόσωπο. Η ερμηνεύτρια εκνευρίστηκε με την κίνηση του πελάτη, όπως ήταν φυσικό, και πλησιάζοντάς τον του εξέφρασε με έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά της.

Το βράδυ της Παρασκευής (26/12) η Ιουλία Καλλιμάνη θέλησε να τοποθετηθεί για το περιστατικό, μέσα από μία ανάρτηση που πραγματοποίησε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Στο story της, η τραγουδίστρια εξέφρασε και πάλι την ενόχλησή της για αυτό που συνέβη, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν δείχνει σεβασμό, γεγονός που την αναγκάζει να αντιδρά με τρόπο που η ίδια δεν επιθυμεί.

Συγκεκριμένα, η Ιουλία Καλλιμάνη έγραψε: «Θα ήθελα να εκφράσω την ενόχλησή μου για το περιστατικό όπου μου πετάχτηκαν λουλούδια στο πρόσωπο. Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα.

Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι, και η αμοιβαιότητα του σεβασμού είναι απαραίτητη. Αυτή η κατάσταση με αναγκάζει να μην συμπεριφέρομαι όπως θα ήθελα, και ελπίζω να το κατανοήσουμε αυτό. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο και να μην χρειαστεί να βρεθώ ξανά σε παρόμοια θέση».