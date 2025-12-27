Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει τον σκύλο σε 12 δευτερόλεπτα

Σύνοψη από το

  • Μια νέα οπτική ψευδαίσθηση δοκιμάζει την παρατηρητικότητα, καθώς μόνο το 3% των ανθρώπων μπορεί να εντοπίσει έναν σκύλο ανάμεσα σε πολικές αρκούδες μέσα σε 12 δευτερόλεπτα.
  • Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου και στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.
  • Είναι επίσης ιδιαίτερα ευεργετικές για τα παιδιά, βοηθώντας στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων και καθιστώντας τη μάθηση πιο διασκεδαστική.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

timeout

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει τον σκύλο σε 12 δευτερόλεπτα

Για να λύσετε αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση, που έχει δυσκολέψει ακόμη και τους πιο δυνατούς λύτες, χρειάζεστε πολύ καλή παρατηρητικότητα.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 5 ανθρώπους θα βρει το ζευγάρι των χιονονιφάδων σε 15 δευτερόλεπτα

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε πολικές αρκούδες. Κάπου βρίσκεται ένας σκύλος. Μπορείτε να τον εντοπίσετε σε 12 δευτερόλεπτα;

Κοιτάξτε την εικόνα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Σαρώστε κάθε σπιθαμή της εικόνας και δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες. Έχετε 12 δευτερόλεπτα για να βρείτε τον σκύλο.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τον αριθμό «87» σε 7 δευτερόλεπτα

Τι είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις

Γνωρίζατε ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου; Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας χάνει μέρος της ικανότητάς του να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρεις 3 αλιγάτορες σε 12 δευτερόλεπτα

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την όραση, όπως η αντίληψη του βάθους και η αχρωματοψία. Η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης άνοιας. Οι οφθαλμαπάτες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές και για τα παιδιά. Μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων και να κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ελκυστική.

Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της οπτικής αντίληψης και της προσοχής των παιδιών.

Η λύση για την οπτική ψευδαίσθηση

Ο χρόνος σας τελείωσε! Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να βρουν τον σκύλο. Όσοι δεν τα κατάφεραν μπορούν να δουν τη λύση παρακάτω.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα κόκκινα νύχια να προσελκύσουν τον άνδρα που επιθυμείτε – Τι δείχνει νέα έρευνα

Η makeup artist της Julia Roberts αποκαλύπτει το τρικ της για φυσικά και γεμάτα χείλη

Επιστροφές ΕΝΦΙΑ: Ποιοι ιδιοκτήτες θα πάρουν πίσω χρήματα για φόρους που είχαν πληρώσει

Επίδομα μητρότητας: Τι αλλάζει για χιλιάδες μητέρες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:30 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: Ταύροι, μία κρυμμένη αλήθεια μπορεί να εμφανιστεί απροσδόκητα

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε ...
21:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Όσοι έχετε γεννηθεί αυτούς τους 3 μήνες, περάσατε δύσκολα το 2025 – «Το 2026 η τύχη σας αλλάζει και θα αποζημιωθείτε»

Το 2025 μια έντονη χρονιά, που σημαδεύτηκε από συγκρούσεις, πολιτική αναταραχή και ραγδαίες τε...
20:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Φούρνος: Ο φυσικός και οικονομικός τρόπος για να εξαφανίσετε τη μυρωδιά καμένου

Η κουζίνα είναι η καρδιά του σπιτιού, αλλά συχνά μια απροσεξία –όπως λίγο τυρί που έσταξε ή μι...
19:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο: 8 σημάδια που «προδίδουν» αν θα γεράσετε μαζί ή αν θα χωρίσετε

Έχετε αναρωτηθεί γιατί, με το πέρασμα του χρόνου ορισμένα ζευγάρια έρχονται πιο κοντά, ενώ άλλ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα