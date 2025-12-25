Ιουλία Καλλιμάνη: Πελάτης της πέταξε λουλούδια με νερό – Η αντίδραση της τραγουδίστριας

Ακόμα ένα άσχημο περιστατικό την ώρα που τραγουδούσε, βίωσε η Ιουλία Καλλιμάνη. Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου δύο μήνες η αγαπημένη τραγουδίστρια είχε δεχτεί σεξιστική επίθεση ενώ βρισκόταν στη σκηνή νυχτερινού κέντρου. Τότε, η καλλιτέχνις είχε απαντήσει στον άνδρα που την προσέβαλε, χωρίς να κρύβει την δυσανασχέτησή της για την αισχρή μαντινάδα που της είχε πει.

Στο νέο περιστατικό, βίντεο από το οποίο έχει κάνει εδώ και κάποιες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, η Ιουλία Καλλιμάνη βρίσκεται και πάλι στη σκηνή και διασκεδάζει το κοινό τραγουδώντας, όταν θαμώνας της πετάει λουλούδια μαζί με νερό.

Η τραγουδίστρια εμφανώς εκνευρισμένη πλησιάζει τον πελάτη και ακούγεται να λέει: «Να σου πω, να σου πω, εσύ! Πετάς λουλούδια με νερό στο πρόσωπό μου;».

Στη συνέχεια, η ερμηνεύτρια απομακρύνεται και συνεχίζει το πρόγραμμά της, χωρίς να δώσει συνέχεια στο άσχημο περιστατικό.