Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός» – Η ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη ανάρτηση

  • Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ένας από τους πιο επιτυχημένους κωμικούς της γενιάς του, έκανε μία ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη ανάρτηση στο προφίλ του στο Facebook.
  • Στην ανάρτησή του χρησιμοποίησε λέξεις που έχουν μπει έντονα στις ζωές μας, κάνοντας το νόημα εύκολα κατανοητό από ανθρώπους μικρότερης ηλικίας.
  • Ο επιτυχημένος κωμικός έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός… Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να την βρείτε… Καλά Χριστούγεννα σε όλους».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αλέξανδρος Τσουβέλας

Λόγω της ημέρας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα με ευχές, φωτογραφίες από χριστουγεννιάτικα τραπέζια, προτάσεις για εορταστικές ταινίες και πολλά άλλα. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος είναι χωρίς αμφιβολία ένας από τους πιο επιτυχημένους κωμικούς της γενιάς του, πριν από λίγες ώρες έκανε μία ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη ανάρτηση στο προφίλ του στο Facebook, στην οποία έχουν χρησιμοποιηθεί λέξεις που τα τελευταία χρόνια έχουν μπει έντονα στις ζωές μας.

Μάλιστα, θα έλεγε κανείς πως με αυτόν τον τρόπο, το νόημα της δημοσίευσης γίνεται και εύκολα κατανοητό από ανθρώπους μικρότερης ηλικίας, που μπορεί να ακολουθούν τον Αλέξανδρο Τσουβέλα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Ο επιτυχημένος κωμικός έχει γράψει στην ανάρτησή του: «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα… Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers… Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να την βρείτε… Καλά Χριστούγεννα σε όλους».

