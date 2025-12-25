Μαρία Παναγοπούλου: Το μήνυμα για τα Χριστούγεννα και η φωτογραφία με τον Κώστα Χαρδαβέλλα – «Έμαθα από τον καλύτερο δάσκαλο…»

Ένα δυνατό μήνυμα θέλησε να στείλει η Μαρία Παναγοπούλου, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό που έχει στο Instagram. Με αφορμή αυτή την γιορτινή περίοδο, η δημοσιογράφος και συγγραφές τόνισε ότι «το ζητούμενο δεν είναι να δραπετεύουμε από τις μέρες, ακόμη κι όταν αυτές είναι δύσκολες, αλλά να τις ζούμε».

Η Μαρία Παναγοπούλου στο post της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε μία φωτογραφία που τραβήχτηκε αρκετά χρόνια πριν. Σε αυτή βλέπουμε την δημοσιογράφο και τον Κώστα Χαρδαβέλλα, να ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι δίπλα από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μαρία Παναγοπούλου αναφέρει: «Σήμερα είναι παραμονή Χριστουγέννων και αύριο Χριστούγεννα. Δεν είναι “απλώς άλλη μια μέρα”.

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να νιώθει χαρά ή θλίψη. Να επιλέξει να συναντήσει αγαπημένους ή να μείνει ολομόναχος. Να κλάψει για τις απουσίες ή να χαμογελάσει για τις παρουσίες. Να πει ευχαριστώ για όσα έχει ή να μελαγχολήσει για όσα δεν έχει. Κάποιοι μπορεί να κάνουμε όλα τα παραπάνω παράλληλα (γίνεται, μην το φοβάστε…).

Το να πω όμως “είναι απλώς άλλη μια μέρα”, για εμένα δεν αποτελεί επιλογή. Έμαθα από τον καλύτερο δάσκαλο, ότι το ζητούμενο δεν είναι να δραπετεύουμε από τις μέρες, ακόμη κι όταν αυτές είναι δύσκολες, αλλά να τις ζούμε.

Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη και ευγνωμοσύνη “για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα”».

