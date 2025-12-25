Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τις ετοιμασίες για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι της

  • Πολλοί είναι εκείνοι που μέσα από τα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέβασαν φωτογραφίες και βίντεο από τις ετοιμασίες για το χριστουγεννιάτικο δείπνο, μεταξύ των οποίων και η Σταματίνα Τσιμτσιλή.
  • Η οικοδέσποινα του «Happy Day» μοιράστηκε ένα δικό της χριστουγεννιάτικο στιγμιότυπο, δημοσιεύοντας ένα Instagram story από την κουζίνα του σπιτιού της.
  • Στην εν λόγω φωτογραφία, η Σταματίνα Τσιμτσιλή εμφανίζεται με τις πιτζάμες της, φορώντας γάντια και έχοντας ξεκινήσει το γέμισμα της γαλοπούλας.
Ελένη Φλισκουνάκη

Σταματίνα Τσιμτσιλή
Φωτογραφία: Instagram/stam_tsimtsili

Η μέρα των Χριστουγέννων είναι γεμάτη από τις μυρωδιές των φαγητών και των γλυκών. Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας δεν είναι σημαντική μόνο από θρησκευτικής άποψης, είναι επίσης και μία μέρα που οικογένειες, άλλες πιο μικρές και άλλες πιο μεγάλες, έχουν τη δυνατότητα να μαζευτούν γύρω από ένα τραπέζι, να φάνε, να γελάσουν, να περάσουν ουσιαστικά ποιοτικό χρόνο, κάτι που πλέον είναι λίγο δύσκολο στις μέρες μας.

Φυσικά, πολλοί είναι εκείνοι που μέσα από τα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν ανεβάσει φωτογραφίες και βίντεο, από τις ετοιμασίες για το χριστουγεννιάτικο δείπνο. Ανάμεσά τους και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία μοιράστηκε ένα δικό της χριστουγεννιάτικο στιγμιότυπο.

Στην φωτογραφία που δημοσίευσε το πρωί της Πέμπτης (25/12), με την μορφή του Instagram story, βλέπουμε την οικοδέσποινα του «Happy Day» στη κουζίνα του σπιτιού της, ενώ φοράει τις πιτζάμες της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει βάλει τα γάντια της, και στο στιγμιότυπο έχει ξεκινήσει με το γέμισμα της γαλοπούλας.

