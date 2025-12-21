Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ο μπαμπάς μου “έφυγε” σε τροχαίο, έπεσε κάποιος πάνω του και υπέκυψε στα τραύματά του»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έρχεται αυτή την εβδομάδα στο Χριστουγεννιάτικο Special του FTHIS Celebrity Show στο πλατό του Happy Day! Η παρουσιάστρια μιλάει για τα νέα της τηλεοπτικά σχέδια, τη καθημερινότητα με την οικογένεια, το παρελθόν της και για πολλά άλλα ακόμα.

Συγκινητική ήταν η εξομολόγησή της για τον θάνατο του πατέρα της σε τροχαίο όταν εκείνη ήταν 22 χρονών. Όπως αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ο μπαμπάς μου όπως έχω πει έφυγε σε τροχαίο δυστύχημα και αυτό ήταν κάτι που μας συγκλόνισε. Ο μπαμπάς μου ήταν ένας αυστηρός μπαμπάς. Έτσι, πολύ δυναμικός και αυστηρός. Η μαμά μου ένας πολύ τρυφερός και πιο γλυκός άνθρωπος, δοτικός. Ήμουν 22 χρονών όταν συνέβη το τροχαίο του πατέρα μου. Δούλευα ήδη. Τότε έκανα ραδιόφωνο και ήμουν και στο MAD.

Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν αυτό το πολύ δυναμικό πλάσμα που όριζε το τι θέλει να γίνει και πώς θέλει να γίνει, το ότι ξαφνικά χάθηκε τόσο άδικα ήταν ένα σοκ από μόνο του. Γιατί θεωρείς αδύνατον ένας άνθρωπος τόσο δυνατός, που ήταν πολύ καλός οδηγός, να φύγει σε τροχαίο. Βέβαια δεν έφταιγε ο άνθρωπος, έπεσε κάποιος πάνω του και υπέκυψε στα τραύματά του. Αλλά το ότι χάνεται ένας άνθρωπος από τη μία στιγμή στην άλλη είναι σοκαριστικό.

Δηλαδή αυτός ο θάνατος, ο αιφνίδιος, και είμαι σίγουρη ότι και πολλοί από τους viewers μπορεί να το έχουν ζήσει, είναι πολύ σκληρός. Δηλαδή ξαφνικά βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μια τέτοια εξέλιξη και νιώθεις λίγο απροετοίμαστος. Δεν έχεις πει αυτά που ήθελες να πεις, δεν έχεις κλείσει κάποια κεφάλαια που ήθελες. Φεύγει ένας άνθρωπος και λες τι έγινε τώρα, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις.

Οπότε κατά κύριο λόγο αυτό που θυμάμαι ήταν αυτό το αιφνίδιο γεγονός να μας έχει σοκάρει σαν γεγονός. Δηλαδή θυμάμαι αυτές τις πρώτες μέρες της κηδείας που πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση, γιατί είχε φύγει σε τροχαίο και υπήρξε δικογραφία. Ήταν πολύ σκληρά τα γεγονότα.

Από εκεί και πέρα όμως, μπορώ να σου πω ότι κρατάς τον άνθρωπό σου στο μυαλό σου και στην καρδιά σου και είναι πάντα μαζί σου. Την ημέρα που παντρευόμασταν με το Θέμη, θα ερχόταν να μας πάρει ένας οδηγός με το αυτοκίνητο να μας πάει από εκεί που ετοιμαζόμουν ως νύφη μέχρι την εκκλησία. Και θα με συνόδευε η μαμά μου και η αδελφή μου. Έρχεται ένας πολύ γλυκός κύριος και ευγενικός και μου λέει «είσαι πολύ όμορφη κούκλα μου, με το καλό», έτσι πολύ γλυκός και ευγενικός. Και λέω «σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά». Και λέω «πώς σας λένε;» και μου λέει «Κωνσταντίνος», το όνομα του μπαμπά μου. Τώρα ακόμα στο λέω και συγκινούμαι. Εκείνη την ώρα θεώρησα ότι με έναν τρόπο ήθελε να μου δείξει ότι «κοίτα, είμαι και εγώ μαζί σου σ’ αυτή τη μέρα».