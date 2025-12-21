Μαρία Καρυστιανού: «Δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης – Έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών»

Έφοδος στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών πραγματοποιήθηκε από το ΣΔΟΕ, όπως γνωστοποίησε η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κ. Καρυστιανού κάνει λόγο για «νέο δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωση» του Συλλόγου. «Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό» τονίζει.

«Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο. Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία: Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα; Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ; Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;» προσθέτει η κ. Καρυστιανού.

«Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και από τον Υπουργό Οικονομικών» καταλήγει.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού: 

