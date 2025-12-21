Κόντρα Πλεύρη-Δούκα για το rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι: «Απλά ντροπή» – «Υποκρισία και σκοταδισμός»

Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, εξαιτίας του πάρτι με ηλεκτρονική μουσική που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/12) στο Γαλάτσι, μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα.

«Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. Χάρη Δούκας» έγραψε στο X ο Θάνος Πλεύσης.

Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας ανάρτησε στο X βίντεο από το πάρτι και έγραψε: «Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή».

Και πρόσθεσε: «Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς. Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ. Υποκρισία και σκοταδισμός. Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους.

«Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο. Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;» κατέληξε ο δήμαρχος Αθηναίων.