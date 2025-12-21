Κόντρα Πλεύρη-Δούκα για το rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι: «Απλά ντροπή» – «Υποκρισία και σκοταδισμός»

Σύνοψη από το

  • Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, εξαιτίας του πάρτι με ηλεκτρονική μουσική που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Γαλάτσι, μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα.
  • Ο Θάνος Πλεύρης επέκρινε τον δήμο Αθηναίων για τη χρήση της εισόδου και των σκαλιών Εκκλησίας για rave party εν μέσω των Άγιων ημερών, γράφοντας στο X «Απλά ντροπή».
  • Ο Χάρης Δούκας αντέδρασε, δηλώνοντας ότι «Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία…».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Χάρης Δούκας, Θάνος Πλεύρης

Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, εξαιτίας του πάρτι με ηλεκτρονική μουσική που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/12) στο Γαλάτσι, μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα.

«Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. Χάρη Δούκας» έγραψε στο X ο Θάνος Πλεύσης.

 

Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας ανάρτησε στο X βίντεο από το πάρτι και έγραψε: «Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή».

Και πρόσθεσε: «Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς. Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ. Υποκρισία και σκοταδισμός. Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους.

«Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο. Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;» κατέληξε ο δήμαρχος Αθηναίων.

 

 

14:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Άκης Σκέρτσος: Τι έγινε τελικά με την Έκθεση Πισσαρίδη;

Στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης αναφέρεται ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σ...
12:39 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια – Ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της παράταξης του

«Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμα μία Κυριακή, να κρύψει την αποτυχία του φωτίζο...
12:23 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί την κοινωνία σε δύο Ελλάδες – Mια των λίγων που καλοπερνούν και μια των πολλών που αγκομαχούν

«Ο Πρωθυπουργός δηλώνει περήφανος για τον προϋπολογισμό του 2026, ακόμα έναν προϋπολογισμό προ...
10:15 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης σε αγρότες: Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο – Η διεκδίκηση αιτημάτων οφείλει να γίνεται με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο

Στις αγροτικές κινητοποιήσεις αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία...
