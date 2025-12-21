Αυστραλία: Αποδοκίμασαν τον πρωθυπουργό στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της επίθεσης στην παραλία Μποντάι

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Αυστραλία, πρωθυπουργός
πηγή: AP Photo/Mark Baker

Έντονες αποδοκιμασίες ξέσπασαν σε βάρος του πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, από ένα οργισμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στη διάσημη παραλία Μποντάι σήμερα για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα μιας ένοπλης επίθεσης πριν από μία εβδομάδα, εναντίον ενός φεστιβάλ για το εβραϊκό Χάνουκα.

Η χώρα τίμησε σήμερα τη μνήμη των 15 ανθρώπων που σκοτώθηκαν και των δεκάδων άλλων που τραυματίστηκαν στην επίθεση που διέπραξαν δύο ένοπλοι. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά κτίρια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 6.47 τοπική ώρα (09.47 ώρα Ελλάδας), τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση.

Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα τήρησαν επίσης ενός λεπτού σιγή.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ αυτών ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι και άλλοι πολιτικοί ηγέτες, παρέστησαν στην επιμνημόσυνη τελετή, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, μεταξύ άλλων ελεύθερων σκοπευτών σε στέγες κτιρίων και αστυνομικών σκαφών στη θάλασσα.

Το πλήθος αποδοκίμασε τον Αλμπανέζι κατά την άφιξή του και αργότερα, όταν ο ομιλητής ανέφερε το όνομά του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ο ίδιος καθόταν στην πρώτη σειρά φορώντας ένα κιπά, το παραδοσιακό εβραϊκό καπελάκι.

 

Ο Αλμπανέζι, που δέχεται επικρίσεις επειδή η κεντροαριστερή κυβέρνησή του δεν έκανε αρκετά για να περιορίσει την άνοδο του αντισημιτισμού μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, δεν ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

«Χάσαμε την αθωότητά μας… η περασμένη εβδομάδα μας πήρε την αθωότητά μας», δήλωσε ο Ντέιβιντ Όσιπ, ο πρόεδρος του Εβραϊκού Συμβουλίου Αντιπροσώπων της Νέας Νότιας Ουαλίας, σε μια ομιλία με την οποία ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις στο Μπόνταϊ.

«Όπως το γρασίδι εδώ στο Μποντάι βάφτηκε με αίμα, έτσι, επίσης, στιγματίστηκε το έθνος μας. Καταλήξαμε σε ένα σκοτεινό σημείο. Όμως, φίλοι μου, η Χάνουκα μας διδάσκει ότι το φως μπορεί να φωτίσει ακόμα και τα ζοφερότερα σημεία. Μια απλή ενέργεια θάρρους, μια μοναδική φλόγα ελπίδας μπορούν να μας προσφέρουν κατεύθυνση και να δείξουν το δρόμο μπροστά».

Στην τελετή παρέστη επίσης ο πατέρας του Άχμεντ αλ Άχμεντ, του «ήρωα του Μποντάι» που πάλεψε με έναν από τους δράστες για να του πάρει το όπλο.

Οι αρχές κάλεσαν τους Αυστραλούς να ανάψουν ένα κερί στα σπίτια τους απόψε, την όγδοη και τελική ημέρα του εβραϊκού Φεστιβάλ των Φώτων.

Στην εκδήλωση πήρε επίσης τον λόγω η 14χρονη επιζήσασα Τσάγια Ντάντον, η οποία είπε: «Γινόμαστε δυνατότεροι ως έθνος. Μεγαλώνουμε. Ορισμένες φορές το να μεγαλώνει κανείς πονάει…η ζωή θα συνεχιστεί και γιατί όχι να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Κρις Μινς, ο οποίες έγινε δεκτός με επιδοκιμασίες στην τελετή, είπε πως η επίθεση ήταν μια απόπειρα περιθωριοποίησης, διάσπασης και εκφοβισμού.

«Πήρατε πίσω την παραλία Μποντάι για εμάς», υπογράμμισε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο εγκέφαλός μας ξεπερνά ακόμα σε εξυπνάδα το ΑΙ – Ποιο είναι αυτό στο οποίο είμαστε καλύτεροι

Φοράτε ψηλοτάκουνα παπούτσια; Ποδίατροι συμβουλεύουν πόσο ψηλά επιτρέπεται να είναι και πώς να τα επιλέξετε

Έρχεται ο Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας για τα ακίνητα: Τι είναι και από πού θα αντλούνται πληροφορίες – Πώς θα αλλάξει τις ...

ΕΚΤ: Προβλέπει χαμηλότερες τιμές ενέργειας και αποκλιμάκωση πληθωρισμού στην Ευρωζώνη το 2026

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
15:47 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Ελβετία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης των social media στα παιδιά – «Πρέπει να τα προστατεύσουμε καλύτερα»

Η Ελβετία πρέπει να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τα παιδιά από τους κινδύνους των μέσ...
09:51 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Πυροβολισμοί στη Νότια Αφρική: Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ

Οπλισμένοι άνδρες άνοιξαν πυρ και σκότωσαν 9 ανθρώπους, σύμφωνα με αναθεωρημένο απολογισμό, κα...
08:45 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Γαλλία: Έτοιμοι για Χριστούγεννα στους δρόμους οι αγρότες – «Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης δεν είναι αρκετές»

Ενώ κάποια οδοφράγματα διαλύθηκαν από τους αγρότες της Γαλλίας την Παρασκευή, οι Ultras της A6...
06:23 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Βλαντίμιρ Πούτιν: «Έτοιμος για διάλογο» με τον Εμανουέλ Μακρόν, εφόσον «υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα