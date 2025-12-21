Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Οικονομικά προβλήματα στο Ίδρυμα τους – Τρεις απολύσεις υπαλλήλων

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι κατά την επίσκεψη τους στην Νιγηρία.
Πηγή: EPA

Μία «τρύπα» εκατομμυρίων αντιμετωπίζει το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Archewell» του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Σύμφωνα στοιχεία που επικαλείται η εφημερίδα Daily Mail, το 2024 οι συνεισφορές και οι επιχορηγήσεις μειώθηκαν κατακόρυφα και επιβεβαιώθηκε ότι τρία μέλη του προσωπικού απολύθηκαν.

Το Ίδρυμα Archewell – το οποίο χθες μετονομάστηκε σε Archewell Philanthropies – κατέγραψε συνολικά έξοδα ύψους 5,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ έλαβε δωρεές ύψους 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά τη διάρκεια του έτους έδωσε επιχορηγήσεις ύψους μόλις 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα έξοδα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 54% από τα 3,3 εκατομμύρια δολάρια του προηγούμενου έτους, ενδέχεται να σχετίζονται με τις «πριγκιπικές» περιοδείες του ζευγαριού στη Νιγηρία και την Κολομβία φέτος.

Οι δαπάνες για μισθοδοσία φτάνουν στα 913.000 δολάρια ενώ στα έγγραφα του ιδρύματος καταγράφονται και 2,9 εκατομμύρια δολάρια που δόθηκαν για «άλλα έξοδα».

Παράλληλα τρία μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος απολύθηκαν στο της «αναδιάρθρωσης» και της αλλαγής της ονομασίας του. Σύμφωνα με την Daily Mail, τα τρία μέλη του προσωπικού ενημερώθηκαν για την απόλυσή τους εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Μεταξύ των απολυθέντων είναι και η Kristen Slevin, διευθύντρια προγραμμάτων και επιχειρήσεων.

Το γραφείο των Sussex αρνήθηκε επανειλημμένα όλη την περασμένη εβδομάδα ότι υπήρξαν αλλαγές στο προσωπικό. Ωστόσο η εφημερίδα σημειώνει ότι οι τρεις υπάλληλοι ενημερώθηκαν ότι απολύονται «επειδή το φιλανθρωπικό ίδρυμα κλείνει».

Χθες το βράδυ, ένας εκπρόσωπος του δούκα και της δούκισσας του Σάσσεξ δήλωσε: «Προς το παρόν, η ίδια πλήρης ομάδα παραμένει στη θέση της. Αυτή η κίνηση σημαίνει ότι ορισμένες απολύσεις προσωπικού είναι αναπόφευκτες, ιδίως σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων χαμηλότερου επιπέδου».

15:39 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Σόφη Ζαννίνου: «Έκλαιγε τόσο πολύ ο Βέγγος που είπα να τον πάρουν, μην πάθει κάτι και το έχω βάρος στη συνείδησή μου»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» παραχώρησε η Σόφη Ζαννίνου. Η ηθοποιός και τραγουδί...
13:27 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν θέλω να ξαναπάω σε vidcast που θα το δείξει η τηλεόραση»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στο «Χαμογέλα και Πάλι!». «Θέλω να δώσω ένα μεγάλο φιλί στον Fi...
08:53 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Κάρλα Μπρούνι: Έπειτα από 5 χρόνια μάχης με τον καρκίνο, ευχαριστεί την «επιστήμη» και τους «επαγγελματίες υγείας»

Η Κάρλα Μπρούνι ανακοίνωσε στον λογαριασμό της στο Instagram αυτό το Σάββατο ότι ολοκλήρωσε τη...
04:30 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Οι μαγευτικές φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Στρασβούργο με τις κόρες τους

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, επέλεξαν να ταξι...
