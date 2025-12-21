Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Οικονομικά προβλήματα στο Ίδρυμα τους – Τρεις απολύσεις υπαλλήλων

Μία «τρύπα» εκατομμυρίων αντιμετωπίζει το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Archewell» του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Σύμφωνα στοιχεία που επικαλείται η εφημερίδα Daily Mail, το 2024 οι συνεισφορές και οι επιχορηγήσεις μειώθηκαν κατακόρυφα και επιβεβαιώθηκε ότι τρία μέλη του προσωπικού απολύθηκαν.

Το Ίδρυμα Archewell – το οποίο χθες μετονομάστηκε σε Archewell Philanthropies – κατέγραψε συνολικά έξοδα ύψους 5,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ έλαβε δωρεές ύψους 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά τη διάρκεια του έτους έδωσε επιχορηγήσεις ύψους μόλις 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα έξοδα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 54% από τα 3,3 εκατομμύρια δολάρια του προηγούμενου έτους, ενδέχεται να σχετίζονται με τις «πριγκιπικές» περιοδείες του ζευγαριού στη Νιγηρία και την Κολομβία φέτος.

Οι δαπάνες για μισθοδοσία φτάνουν στα 913.000 δολάρια ενώ στα έγγραφα του ιδρύματος καταγράφονται και 2,9 εκατομμύρια δολάρια που δόθηκαν για «άλλα έξοδα».

Παράλληλα τρία μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος απολύθηκαν στο της «αναδιάρθρωσης» και της αλλαγής της ονομασίας του. Σύμφωνα με την Daily Mail, τα τρία μέλη του προσωπικού ενημερώθηκαν για την απόλυσή τους εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Μεταξύ των απολυθέντων είναι και η Kristen Slevin, διευθύντρια προγραμμάτων και επιχειρήσεων.

Το γραφείο των Sussex αρνήθηκε επανειλημμένα όλη την περασμένη εβδομάδα ότι υπήρξαν αλλαγές στο προσωπικό. Ωστόσο η εφημερίδα σημειώνει ότι οι τρεις υπάλληλοι ενημερώθηκαν ότι απολύονται «επειδή το φιλανθρωπικό ίδρυμα κλείνει».

Χθες το βράδυ, ένας εκπρόσωπος του δούκα και της δούκισσας του Σάσσεξ δήλωσε: «Προς το παρόν, η ίδια πλήρης ομάδα παραμένει στη θέση της. Αυτή η κίνηση σημαίνει ότι ορισμένες απολύσεις προσωπικού είναι αναπόφευκτες, ιδίως σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων χαμηλότερου επιπέδου».