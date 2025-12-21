Πρίγκιπας Χάρι: Το αμφιλεγόμενο σχόλιο τα Χριστούγεννα που πυροδότησε την έντονη οικογενειακή διαμάχη της Μέγκαν Μαρκλ

Σύνοψη από το

  • Η Μέγκαν Μαρκλ προσκλήθηκε να συνοδεύσει τον πρίγκιπα Χάρι στις χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις του 2017 στο Σάντρινγκχαμ, μια άνευ προηγουμένου κίνηση καθώς δεν ήταν ακόμη ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας.
  • Λίγες μέρες αργότερα, ο πρίγκιπας Χάρι έκανε ένα αμφιλεγόμενο σχόλιο σε συνέντευξη στο BBC Radio 4 Today, περιγράφοντας τη βασιλική οικογένεια ως την «οικογένεια που δεν είχε ποτέ η Μέγκαν».
  • Το σχόλιο του πρίγκιπα Χάρι προκάλεσε δημόσια έκπληξη στην οικογένεια της Μέγκαν Μαρκλ, πυροδοτώντας μια έντονη οικογενειακή διαμάχη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Χάρι Μέγκαν Μαρκλ
Φωτογραφία αρχείου: Reuters

Ενώ δεν είναι μυστικό ότι η Μέγκαν Μαρκλ είναι αποξενωμένη από τη βασιλική οικογένεια, υπήρξε κάποτε μια εποχή που την υποδέχτηκαν με θέρμη στην εταιρεία.

Έναν μήνα αφότου ο πρίγκιπας Χάρι έκανε την πρόταση γάμου τον Νοέμβριο του 2017, η σταρ του Suits προσκλήθηκε να συνοδεύσει τον νέο της αρραβωνιαστικό στις ετήσιες χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις στο Σάντρινγκχαμ – μια άνευ προηγουμένου κίνηση δεδομένου ότι, σε εκείνο το στάδιο, δεν ήταν ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Στη συνέχεια, λίγες μέρες αργότερα, η οικογένεια της Μέγκαν Μαρκλ έμεινε δημόσια έκπληκτη όταν ο πρίγκιπας Χάρι έκανε ένα μάλλον αμφιλεγόμενο σχόλιο σε μια συνέντευξη, όταν συζητούσε τα πρώτα Χριστούγεννα που πέρασαν μαζί ως ζευγάρι στο Norfolk. Μιλώντας στην παρουσιάστρια Sarah Montague σε ένα επεισόδιο της εκπομπής του BBC Radio 4 Today, στις 27 Δεκεμβρίου, ο 41χρονος πλέον Χάρι περιέγραψε την βασιλική οικογένεια ως την «οικογένεια που δεν είχε ποτέ η Μέγκαν».

«Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Μπαίνει εκεί μέσα και υποθέτω ότι είναι η οικογένεια που δεν είχε ποτέ», είπε. Πρόσθεσε ότι η οικογένειά του «λάτρεψε πολύ που είχε» την πρώην ηθοποιό και είπε ότι οι εορτασμοί ήταν «φανταστικοί».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε καταρροή και φαγούρα στα μάτια στις γιορτές; Μπορεί να ευθύνεται το σύνδρομο χριστουγεννιάτικου δέντρου

Η Danielle Fishel μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού: «Είμαι καλά και νιώθω ευγνωμοσύνη»

Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα – Μέχρι τι ώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας

Πρωτοχρονιά 2026: Πόσο θα κοστίσει φέτος η βασιλόπιτα – Οι τιμές σε ζαχαροπλαστεία, φούρνους και σούπερ μάρκετ

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
08:53 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Κάρλα Μπρούνι: Έπειτα από 5 χρόνια μάχης με τον καρκίνο, ευχαριστεί την «επιστήμη» και τους «επαγγελματίες υγείας»

Η Κάρλα Μπρούνι ανακοίνωσε στον λογαριασμό της στο Instagram αυτό το Σάββατο ότι ολοκλήρωσε τη...
04:30 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Οι μαγευτικές φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Στρασβούργο με τις κόρες τους

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, επέλεξαν να ταξι...
03:45 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μαριλού Κατσαφάδου: «Η απώλεια της με έβαλε σε διαδικασία να δω διαφορετικά τη ζωή, σαν να ωρίμασα 10 χρόνια»

Στην εκπομπή της ΕΡΤ «Μαμά-δες», η ηθοποιός Μαριλού Κατσαφάδου μίλησε ανοιχτά το μεσημέρι του ...
01:15 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Φωτεινή Αθερίδου: «Προσπαθώ να είμαι κάθετη και αυστηρή σαν μαμά πια»

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Μαμα-δες» στην ΕΡΤ, η Φωτεινή Αθερίδου κάθισε απέναντι από τη ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα