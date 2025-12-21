Πρίγκιπας Χάρι: Το αμφιλεγόμενο σχόλιο τα Χριστούγεννα που πυροδότησε την έντονη οικογενειακή διαμάχη της Μέγκαν Μαρκλ

Ενώ δεν είναι μυστικό ότι η Μέγκαν Μαρκλ είναι αποξενωμένη από τη βασιλική οικογένεια, υπήρξε κάποτε μια εποχή που την υποδέχτηκαν με θέρμη στην εταιρεία.

Έναν μήνα αφότου ο πρίγκιπας Χάρι έκανε την πρόταση γάμου τον Νοέμβριο του 2017, η σταρ του Suits προσκλήθηκε να συνοδεύσει τον νέο της αρραβωνιαστικό στις ετήσιες χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις στο Σάντρινγκχαμ – μια άνευ προηγουμένου κίνηση δεδομένου ότι, σε εκείνο το στάδιο, δεν ήταν ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Στη συνέχεια, λίγες μέρες αργότερα, η οικογένεια της Μέγκαν Μαρκλ έμεινε δημόσια έκπληκτη όταν ο πρίγκιπας Χάρι έκανε ένα μάλλον αμφιλεγόμενο σχόλιο σε μια συνέντευξη, όταν συζητούσε τα πρώτα Χριστούγεννα που πέρασαν μαζί ως ζευγάρι στο Norfolk. Μιλώντας στην παρουσιάστρια Sarah Montague σε ένα επεισόδιο της εκπομπής του BBC Radio 4 Today, στις 27 Δεκεμβρίου, ο 41χρονος πλέον Χάρι περιέγραψε την βασιλική οικογένεια ως την «οικογένεια που δεν είχε ποτέ η Μέγκαν».

«Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Μπαίνει εκεί μέσα και υποθέτω ότι είναι η οικογένεια που δεν είχε ποτέ», είπε. Πρόσθεσε ότι η οικογένειά του «λάτρεψε πολύ που είχε» την πρώην ηθοποιό και είπε ότι οι εορτασμοί ήταν «φανταστικοί».