Κόντρα Τζάκρη – Μυλωνάκη: «Θα περίμενε κανείς να απολογείται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» – «Κάθε λέξη της και ένα νέο ψέμα, είναι γυρολόγος της πολιτικής»

Στην ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη ο οποίος την κάλεσε να ανασκευάσει όσα είπε για τον ίδιο στη Βουλή, απάντησε η Θεοδώρα Τζάκρη, επιμένοντας ότι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ «δεν είναι απλό πρόσωπο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κεντρικό πολιτικό γρανάζι του όλου συστήματος».

«Θα περίμενε κανείς από έναν Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα εκλήθη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και είπε ότι για το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γνωρίζει τίποτα, να απολογείται και να λέει την αλήθεια», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν όταν η βουλευτής και μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας χαρακτήρισε τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ ως άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, σε ανάρτησή του στα social media διέψευσε τις κατηγορίες και της ζήτησε να ανακαλέσει το «αδιανόητο ψέμα της», όπως ανέφερε .

Αναλυτικά η ανάρτηση της κ. Τζάκρη:

Αιδώς κύριε Μυλωνάκη

Θα περίμενε κανείς από έναν Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα εκλήθη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και είπε ότι για το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γνωρίζει τίποτα, να απολογείται και να λέει την αλήθεια.

Ο κ. Μυλωνάκης δεν είναι απλό πρόσωπο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κεντρικό πολιτικό γρανάζι του όλου συστήματος.

Δεν είμαι εγώ η παραλήπτρια του πορίσματος Βάρρα που εξηγούσε αναλυτικά το σκάνδαλο, ήταν ο κ. Μυλωνάκης.

Τα δημοσιεύματα έδειξαν τον κ. Μυλωνάκη και μάλιστα έχει μηνυθεί από τον εκδότη της εφημερίδας DOCUMENTO που έχει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για παράβαση καθήκοντος και απιστία και παρακώλυση του έργου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κ. Κοβέσι και κυρίως γιατί δεν διαβίβασε εγκαίρως το πόρισμα Βάρρα.

Δεν είμαι εγώ βουλευτής της ΝΔ που με ενημέρωσε κεντρικό στέλεχος του Μεγάρου Μαξίμου ότι δεν θα υπουργοποιηθώ γιατί το όνομα μου βρίσκεται στις επισυνδέσεις του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μπουκώρος κατά την εξέτασή του ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή σε ερώτηση για το αν το κυβερνητικό στέλεχος που τον ενημέρωσε ότι δεν θα υπουργοποιηθεί επειδή εμπλέκεται στις επισυνδέσεις είναι ο κ. Μυλωνάκης, απάντησε «δεν επιβεβαιώνω, ούτε διαψεύδω». Τον κύριο Μυλωνάκη κατονόμασε και ο διαγραφείς βουλευτής κ. Σαλμάς κατά την διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης. Γιατί άραγε ο κ. Μυλωνάκης δεν μήνυσε τον κ. Σαλμά;

Δεν είμαι εγώ αυτή που ζήτησε την παραίτηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σαλάτα.

Ο κ. Μυλωνάκης και γνώριζε και αποκρύπτει την πολύ σκληρή για αυτόν πραγματικότητα. Ότι βρισκόταν από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα σε πλήρη γνώση των γεγονότων κι αν είχε πράξει το καθήκον του πολλά θα είχαν έρθει στο φως νωρίτερα και το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα είχε διευκολυνθεί.

Το γεγονός ότι κλήθηκε τελικά ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή, παρά τις αρχικές προσπάθειες της κυβερνητικής πλειοψηφίας να τον εξαιρέσει, δείχνει ότι όλες οι αναφορές στο όνομά του δεν αποτελούν σύμπτωση ούτε πλεκτάνη.

Κατά τα έργα του ο κ. Μυλωνάκης είναι ο ίδιος ο ορισμός της «επισύνδεσης» μεταξύ των κομματιών αυτού του τραγικού σκανδάλου σε βάρος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας.

Η αλήθεια στο τέλος θα λάμψει κι αυτοί που κρύβουν λόγια από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής δεν θα έχουν που να κρυφτούν.

⚠️ Αιδώς κύριε Μυλωνάκη Θα περίμενε κανείς από έναν Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα εκλήθη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και είπε ότι για το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γνωρίζει τίποτα, να απολογείται και να λέει την αλήθεια. Ο κ. Μυλωνάκης δεν είναι… pic.twitter.com/C4Mct6h8ql — Θεοδώρα Τζάκρη (@Theodora_Tzakri) December 20, 2025

Στην ανάρτηση της κ. Τζάκρη, απάντησε ο κ. Μυλωνάκης, σημειώνοντας ότι «συνεχίζει τον κατήφορο του ψεύδους και της συκοφαντίας», ενώ έκανε λόγο για γυρολόγο της πολιτικής.

«Η κυρία Τζάκρη είχε την ευκαιρία να ανασκευάσει τα ψέματά της. Αντί για αυτό όμως συνέχισε τον κατήφορο του ψεύδους και της συκοφαντίας. Κάθε λέξη της και ένα νέο ψέμα.

Ψέματα για το ότι το όνομά μου περιλαμβάνεται στη δικογραφία και στους διαλόγους που βρίσκονται στη Βουλή. Ψέματα για την κατάθεση του κ. Μπουκώρου, ο οποίος ποτέ δεν έχει αναφέρει αυτά που η κυρία Τζάκρη ισχυρίζεται ότι έχει πει.

Ψέματα για τον κ. Σαλμά. Ψέματα για τον κ. Σαλάτα. Απέκρυψε τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλλα σε βάρος του εκδότη της εφημερίδας Documento για τα δικά του ψέματα. Ψέματα, ψέματα, ψέματα… Τι να περιμένει όμως κανείς από μια γυρολόγο της πολιτικής.