Μέγκαν Μαρκλ: H απελπισμένη έκκληση του πατέρα της από το κρεβάτι του νοσοκομείου – «Έλα να σε δω μια φορά ακόμα πριν πεθάνω»

Ο βαριά άρρωστος πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στην κόρη του, ικετεύοντάς την: «Δεν θέλω να πεθάνω αποξενωμένος». Ο 81χρονος Τόμας Μαρκλ παρακάλεσε τη Δούκισσα του Σάσεξ να τον δει «μία ακόμη φορά πριν πεθάνει», καθώς βρισκόταν στο κρεβάτι του νοσοκομείου μετά τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού κάτω από το γόνατο.

Ο Τόμας Μαρκλ δήλωσε στην εφημερίδα «The Mail On Sunday» ότι ονειρεύεται επίσης να δει τον γαμπρό του, τον Πρίγκιπα Χάρι, και τα εγγόνια του, τον Άρτσι και τη Λιλιμπέτ, «πριν είναι πολύ αργά».

Ο 81χρονος υποβλήθηκε σε μια δραστική, αλλά ζωτικής σημασίας εγχείρηση σε νοσοκομείο των Φιλιππίνων την Τετάρτη. Ένας από τους γιατρούς του είπε στην εφημερίδα – με τη ρητή άδεια του ασθενούς του – ότι η εγχείρηση ήταν ζήτημα «ζωής ή θανάτου».

«Έπρεπε να αφαιρέσουμε το πόδι. Υπήρχε ένας τεράστιος θρόμβος αίματος στο μηρό του, ο οποίος είχε σταματήσει την κυκλοφορία στο πόδι και στο κάτω μέρος του ποδιού του Ήταν χειρουργική επέμβαση ζωής ή θανάτου. Αν η λοίμωξη στο πόδι είχε μεταφερθεί στην καρδιά του, πιθανότατα θα ήταν θανατηφόρα. Είναι καλά, αλλά δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον κίνδυνο» ανέφερε ο χειρουργός.

Ο Τόμας Μαρκλ δήλωσε ότι ήταν «μπερδεμένος» από τις αναφορές ότι η κόρη του είχε «επικοινωνήσει» μαζί του μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε. Αποκάλυψε ότι σκόπιμα δεν άλλαξε τον αριθμό του μετά τη ρήξη τους «ώστε να μπορεί πάντα να επικοινωνεί μαζί μου», αλλά είπε ότι δεν έλαβε κανένα μήνυμα από αυτήν την περασμένη εβδομάδα.

Η εφημερίδα εφημερίδα «The Mail On Sunday» επιβεβαίωσε ότι ούτε το διοικητικό γραφείο, ούτε η ρεσεψιόν, ούτε η μονάδα εντατικής θεραπείας, ούτε οι νοσοκόμες και οι γιατροί που φρόντιζαν τον κ. Μαρκλ είχαν κάποια ενόχληση από τη Μέγκαν ή τους εκπροσώπους της.

Μια πηγή από το νοσοκομείο δήλωσε: «Ο κ. Μαρκλ είναι VIP ασθενής. Φυσικά όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι. Αν η Μέγκαν ή κάποιος που έχει σχέση με αυτήν είχε τηλεφωνήσει εδώ, θα το γνωρίζαμε. Είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο για τα φιλιππινέζικα δεδομένα, αλλά όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και μιλάμε μεταξύ μας. Όλοι μας μπερδευτήκαμε όταν είδαμε την είδηση ότι η δούκισσα είχε επικοινωνήσει με τον πατέρα της. Από όσο γνωρίζουμε, αυτό δεν συνέβη. Θα θέλαμε πολύ να δούμε τη δούκισσα εδώ στις Φιλιππίνες!»

Το βράδυ της Παρασκευής, ένας εκπρόσωπος των Σάσεξ είπε ότι η Μέγκαν έστειλε στον πατέρα της ένα email την Παρασκευή, αλλά σύμφωνα με την DailyMail το έστειλε σε μια διεύθυνση που δεν έχει χρησιμοποιήσει o Τόμας Μαρκλ για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Άλλα μέλη της οικογένειας και στενοί φίλοι λένε επίσης ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ email.

«Πάντα έλεγα ότι είμαι ανοιχτός στο να συμφιλιωθώ με την κόρη μου. Ποτέ δεν σταμάτησα να την αγαπώ. Δεν θέλω να πεθάνω αποξενωμένος από τη Μέγκαν. Θέλω να γνωρίσω τα εγγόνια μου. Θα ήταν ωραίο να γνωρίσω και τον σύζυγό της» είπε στην DailyMail o Τόμας Μαρκλ.