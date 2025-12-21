Το λάθος στην ταινία Die Hard που άφησε άναυδους τους θαυμαστές του Μπρους Γουίλις

Ένας φανατικός των ταινιών άφησε άναυδους τους θαυμαστές του Die Hard, επισημαίνοντας τρία βασικά λάθη στην εμβληματική ταινία.

Μιλώντας στο TikTok , ο ενθουσιώδης ηθοποιός, γνωστός με το ψευδώνυμο 1 Minute Critic, εξήγησε ότι ενώ η ταινία δράσης του 1988 είναι «μία από τις αγαπημένες μου ταινίες όλων των εποχών», υπάρχουν κάποια λάθη που δεν μπορούσε παρά να παρατηρήσει.

Το πρώτο είναι όταν ο John McClane αναζητά τη σύζυγό του με το πατρικό της όνομα, μόνο και μόνο για να αλλάξει χρώμα σε έναν κατάλογο οθόνης αφής και η ορθογραφία να αλλάξει από Gennaro σε Gnero. Το δεύτερο λάθος που παρατήρησε αφορούσε ένα ασθενοφόρο που φαινομενικά εμφανίστηκε από το πουθενά μέσα από ένα φορτηγό, από το οποίο πριν από δευτερόλεπτα βγήκαν όλοι οι κακοί.

Ο θαυμαστής του Die Hard είπε: «Το αγαπημένο μου λάθος έρχεται πολύ αργότερα, καθώς ο John McClane βρίσκεται στην οροφή του Πύργου Nakatomi προσπαθώντας να κατεβάσει με ασφάλεια τους ομήρους [όταν] ένα ελικόπτερο του FBI αρχίζει να πυροβολεί εναντίον του».

«Ο ΜακΚλέιν πηδάει από το περβάζι και προσγειώνεται από κάτω. Και σε αυτό το πλάνο, μπορείτε να δείτε ότι φοράει ψεύτικα πόδια. Είναι σαν μπότες. Μπορείτε να δείτε το πάνω μέρος όπου βάζει τα πόδια του μέσα. Ξεκαρδιστικό. Είναι ο Τζον ΜακΚλέιν όντως ένα μεταμφιεσμένο χόμπιτ; Μου αρέσει πολύ» περιγράφει.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν θύελλα σχολίων στους χρήστες του TikTok – ιδιαίτερα η εμφάνιση των ψεύτικων ποδιών.

Ένα από τα πιο δημοφιλή σχόλια θαυμαστών έγραφε απλά: «Τα ψεύτικα πόδια είναι κάτι καινούργιο για μένα. Τώρα αρχίζω να αναρωτιέμαι αν κάποιο από αυτά ήταν αληθινό».

Μήπως το λάθος μειώνει την απόλαυση του Die Hard;

Σοκαρισμένοι επίσης από τις αποκαλύψεις για τα ψεύτικα πόδια, περισσότεροι θαυμαστές έγραψαν: «Δεν πρόσεξα ποτέ αυτό με τα πόδια. Θα πρέπει να δώσω ιδιαίτερη προσοχή όταν το ξαναδώ αυτά τα Χριστούγεννα».

«Εννοώ, δεν ήταν λάθος που φορούσε αυτά τα ψεύτικα πόδια – ήταν για την προστασία του ηθοποιού, άλλωστε – απλώς ένα λάθος που δεν το κάλυψαν σωστά.»

Ένας άλλος θεατής επεσήμανε ένα διαφορετικό λάθος, προσθέτοντας: «Το γιλέκο του Γιάννη αλλάζει χρώμα, στην αρχή είναι λευκό και στη μέση αλλάζει σε καφέ».

Το μεγαλύτερο σημείο διαφωνίας, ωστόσο, ήταν η συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με το αν το Die Hard είναι χριστουγεννιάτικη ταινία.

Οι θαυμαστές έγραψαν: «Το Die Hard συμβαίνει τα Χριστούγεννα, δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία επειδή δεν έχει καμία σχέση με τα Χριστούγεννα. Το γεγονός ότι η περίοδος των Χριστουγέννων είναι η κατάλληλη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το τι συμβαίνει στην ταινία, επομένως δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία».

Η είδηση ​​για το λάθος στην ταινία έρχεται μετά από μια δημοσκόπηση που ήλπιζε ότι θα είχε τελικά καταλήξει σε μια οριστική θέση σχετικά με το αν το Die Hard είναι χριστουγεννιάτικη ταινία, και η απάντηση ήταν ένα ηχηρό «Όχι».